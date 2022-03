Tampere loisti elokuvajuhlien päätösgaalassa – katso tästä lista kaikista palkituista

Lauantaina festivaaleilla palkittiin raatien parhaana pitämiä elokuvia, joista useampi oli tamperelaisten tai tamperelaislähtöisten tekijöiden. Verkossa elokuvia voi katsoa 20.3. asti.

Aamulehti

Pitkänä kiemurteleva jono elokuvateatterin salin ovella lupasi tunnelmallista iltaa Tampereen Cine Atlaksessa lauantaina – ja sellainen myös saatiin. Tampereen elokuvajuhlien voittajat julistettiin tilaisuudessa, joka edellisvuoden verkkofestivaalien jälkeen tuntui monesta paikalle saapuneesta tavallista erityisemmältä, kuten koko viikko.

”On ollut superhauskaa. Olemme nähneet paljon kavereita ja paljon elokuvia. Ehkä yöjuhlat ovat olleet hauskimpia”, tiivisti Emilia Hernesniemi, joka osallistui kilpailuun ohjaamallaan ja käsikirjoittamallaan elokuvalla Hei hei Tornio.

Palkintoja jaettiin kaikkiaan 20 sarjassa. Yleisöpalkinnot jaetaan vasta sunnuntaina.

Kaikki mahtuivat sisään, vaikka jono oli komea hetkeä ennen tilaisuuden alkua.

Ohjaaja-käsikirjoittaja Emilia Hernesniemi ja graafinen suunnittelija Hannu Hirstiö saivat kunniamaininnan elokuvalleen Hei hei Tornio.

Palkittavien valitseminen oli osoittautunut tuomaristolle haastavaksi tehtäväksi. Katsottavien elokuvien määrä ja kirjo olivat laajoja, ja elokuvissa käsiteltiin tänä vuonna monia vakavia teemoja.

”Kansainvälinen sarja oli valtavan iso. Katsoimme lähes 70 elokuvaa. Sarja oli hyvin kovatasoinen”, kertoi Liisa Holmberg, joka toimi yhtenä tuomariston jäsenenä.

Koskettaa kaikki sukupolvia

Useampi palkituista elokuvista käsitteli ihmisoikeuksia tai ympäristön tilaa. Kansainvälisen sarjan eli festivaalin pääpalkinnon voittanut elokuva Mummin seksielämä käsitteli naisten kokemaa perheväkivaltaa. Tuomariston mukaan se oli ”brutaali” kuvaus aiheesta.

”Elokuva antaa äänen niille, jotka harvoin jakavat tuskaansa, mutta kertovat tässä elokuvassa henkilökohtaisista kokemuksistaan", Holmberg perusteli.

Kokeneen elokuvantekijän Susanna Helken Armotonta menoa – Hoivatyön lauluja sai sekä yli 30-minuuttisten elokuvien pääpalkinnon että Kirkon mediasäätiön palkinnon.

Elokuvantekijöitä tuli suuri joukko paikan päälle seuraamaan palkintojen jakoa. Moni lähti kotiin kunniakirjan tai pystin kanssa.

Susanna Helken elokuva sai pääpalkinnon yli 30-minuuttia kestävien kotimaisten elokuvien sarjassa.

Elokuva kertoo dokumentaarisen kerronnan ja laulujen keinoin hoitotyön arjesta. Tuomaristo kuvasi elokuvaa kipeän ajankohtaiseksi ja kaikkia sukupolvia koskettavaksi dokumentiksi.

Helke itse sanoi halunneensa ”muistuttaa, että rahan logiikassa ja hoivan etiikassa on aina ristiriita”.

”Vanhushoivan kysymykset nousevat tasaisin väliajoin uutisotsikoihin. Niin kauan, kun katsomme ongelmaa rahan kautta, ydinongelma ei ratkea”, toisen polven paljasjalkaiseksi tamperelaiseksi itsensä esitellyt Helke sanoi.

Elokuvantekijän haave toteutui

Tamperelaistekijöitä nähtiin muutenkin illan aikana palkintolavalla. Toinen lauantai-illan tuplapalkinnon napannut elokuva oli Ida-Maria Olvan ohjaama elokuva Mehiläiskesä. Se palkittiin elokuvajuhlien opiskelijapalkinnolla sekä Vastuullispalkinto Verson kunniamaininnalla.

”Olen vähän shokissa. Tämä on kotikaupunkini ja nämä ovat lempielokuvajuhlani. Palkinto täällä on ollut aina haave. Nyt se on toteutunut”, Olva sanoi.

Elokuva äidin ja tyttären mehiläistarhauksesta perustuu Olvan omiin kokemuksiin. Vaikka kyseessä on fiktio, Olva sanoo, että kaikki elokuvassa on tapahtunut hänelle itselleen.

”Halusimme käsitellä sukupolvien välistä kuilua ja ilmastoahdistusta, ja saada sitä kautta sukupolvet ymmärtämään toistensa näkökulmia.”

Vastuullisuudesta palkittiin

Vastuullisuuspalkinto Verso ja sen kunniamaininta jaettiin tänä vuonna ensimmäistä kertaa. Palkinnolla halutaan edistää elokuva-alan vastuullisia käytäntöjä. Tänä vuonna palkintokriteereissä painotettiin elokuvan tuotantoon liittyviä ympäristöasioita eli kaikkea sitä, mikä tapahtuu kameran takana ja kulisseissa.

Ensimmäisen vastuullisuuspalkinto Verson voitti suomalainen elokuva Arctic Utopias.

Palkinto myönnettiin hakemuksen perusteella, ja hakijoita oli seitsemän.

”Näimme, että kaikilla työryhmillä oli pyrkimys vastuullisuuteen aitojen tekojen kautta. Monilla vastuullisuus oli myös osa elokuvan sisältöä”, sanoi yhtenä raadin jäsenenä toiminut Anne Puolanne.

Palkinto on kuin kirsikka

Tamperelaisia tai tamperelaislähtöisiä palkittuja oli ainakin kolme, sillä myös Risto-Pekka Blomin elokuva Ihmissoihtu palkittiin. Kuusi minuuttia pitkä elokuva edusti kokeellista fiktiota.

”Minulle yhteiskuntakelpoisuus ei tarkoita sitä, että noudattaa pilkulleen kaikkia sääntöjä, vaan se voi olla jopa vaarallista, jos sääntöjä noudatetaan vain sääntöjen takia”, Blom kuvasi elokuvan taustaideaa.

Hänestä palkinnot eivät sinänsä ole kovin tärkeitä, vaikka kunnianosoitus mukavalta tuntuikin.

”Ensimmäinen palkinto on se, että saa tehdä elokuvia ja toinen se, että saa sen esille tänne festivaaleille. Palkinto on kirsikka siihen päälle.”

Rebecca Ferreira, Katariina Kangas ja Fabian Munsterhjelm kertoivat rakastavansa elokuvia. He olivat tulleet jännittämään, saako elokuva Pyykkitupa palkintoja. Kilpailuun osallistuvia elokuvia he pitivät hienona ja laajakirjoisena kattauksena tämän hetken. lyhytelokuvatarjonnasta.

Mari Mantelan fiktiivinen lyhytelokuva Kuinka käänsin Rabobeston kylkiasentoon sai 10 000 euron Risto Jarva -palkinnon

Taiteilija Anssi Kasitonni palkittiin kokeellisesta lyhytelokuvasta Le Saboteur, joka kertoo elokuvan tekemisestä.