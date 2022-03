Lempääläläinen Ari Haavisto ottaa valokuvia planeetoista ja kuista – Harrastus antaa rauhoittumista ja perspektiiviä maan päällisiin kiireisiin

Lempääläläinen Ari Haavisto palkittiin aktiivisesta aurinkokunta- ja planeettakuvauksesta sekä oman osaamisen jakamisesta muille harrastajille.

Lempäälässä asuva Ari Haavisto ottaa valokuvia planeetoista ja kuista. Tähtitieteellinen yhdistys Ursa antoi harrastajalle yhdistyksen Stella Arcti -palkinnon.

”Tähtitiede on rauhoittava harrastus. Puhutaan valtavista etäisyyksistä ja aikakausista. Siinä tulee sellainen olo, että kaikki muu on sellaista ei niin kauhean merkityksellistä. Maanpäälliset murheet ja kiireet ovat paljon pienempiä ja merkityksettömämpiä, kun katsoo tuonne ylös, jossa sama tähti tai planeetta kiertelee samoilla paikoilla kolmatta miljardia vuotta. Se tähti jatkaa siellä olemistaan vielä kauan. Se antaa rauhoittumista ja kosmista perspektiiviä”, Haavisto sanoo.

Hän on tarkkaillut tähtiä ja planeettoja jo 40 vuotta.

Haavistoa kiehtoo se, jos avaruudesta löytyisi jotakin uutta, mitä kukaan ei ole aikaisemmin nähnyt.

”Se on myös maisemien ihailua. Kuu on oma maailmansa, aika isokin, ja on kiinnostavaa katsella niitä vuoria, kraattereita ja maisemia, joita ei muuten näe. Pääsee juuri sillä hetkellä katselemaan, miltä siellä näyttää.”

Haavisto suosittelee tähtien ja planeettojen katselua kaikille, joita kiinnostaa universumi ja sen ihmeet sekä tekninen välineharrastus. Hänelle laji on enimmäkseen yksilöharrastus, joka on luonnon ja maailman tarkkailua omassa rauhassa. Toiset taas tykkäävät käydä harrastusyhdistyksen tilaisuuksissa.

Ari Haavisto on itse koonnut ja rakentanut kaukoputken, jonka hän kärrää kirkkaalla säällä takapihalleen. Ulkona hän tallentaa muutaman tunnin videokuvaa. Sellaisia hetkiä, että ilmakehä on riittävän rauhallinen, jotta saa hyvää videokuvaa, on vain pari kertaa vuodessa.

”Se on vähän kuin kävisi kalastamassa, ja aina ei saa kalaa.”

Sisällä Haavisto käsittelee videota tietokoneella ja lopuksi koostaa sen tarkimmista kohdista still-kuvan. Haavisto sanoo, että lopputulos ei ole oikeastaan enää valokuva vaan signaalinkäsittelyn tuotos.

Tähtitieteen harrastajien yhdistys Ursa antoi Haavistolle yhdistyksen Stella Arcti -palkinnon. Haavisto palkittiin aktiivisesta aurinkokunta- ja planeettakuvauksesta sekä oman osaamisen jakamisesta muille. Palkinnon sai myös turkulainen Eeva-Kaisa Ahlamo.