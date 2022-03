Main ContentPlaceholder

24-vuotias Roosa Kulju on työnsä ansiosta päässyt katsomaan Nokia-areenaa poikkeuksellisesta vinkkelistä – korona-ajan jälkeen rakkaus tapahtuma-alaan on pitänyt etsiä uudestaan

Harva ymmärtää, minkälainen homma on tapahtuman järjestämisen takana. Roosa Kulju on kirjaimellisesti tapahtuman rakentaja, sillä hän kokoaa, roudaa, hoitaa ja tekee kaikkensa yleisön eteen. Millaista on seurata tapahtumia kulisseista vai kiinnostaako niitä enää katsojan roolissa fiilistellä?

Tapahtuma-alalla oppii tekemällä. Roosa Kulju toteaa, että hänkin on oppinut tekemällä, riittää, että on kiinnostunut, motivoinut ja valmis tekemään paljon töitä. ”Työ on samaan aikaan kovin itsenäistä, mutta silti tiimityötä ja olet tärkeä palanen isoa kokonaisuutta.”

Erilaisten tunteiden hyökyaalto vyöryy päälle. Tapahtuma – oli se elokuva, konsertti, urheilua, festivaali – aiheuttaa jännitystä, ihastusta ja isoa iloa, liikutusta, ihmetystä, pettymystä, surua ja vihaakin joskus. Ennen tapahtumaa olotila on malttamaton, jälkeen vähän ehkä takki roikkuu tyhjänä.