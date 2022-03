Main ContentPlaceholder

Ihmiset

Harri Kalliovalkama teki kohtalokkaan virheen melontareissulla ja sai hypotermian: ”Onneksi selvisin” – Nyt hän opettaa laskettelijoita Sappeessa ja menestyy kiinteistönvälittäjänä

Harri Kalliovalkama on upseerikoulutuksen saanut kiinteistönvälitysyrittäjä, hiihtokoulun johtaja ja kolmen aikuisen lapsen isä. Hän harrastaa telemarkia, melontaa, maastopyöräilyä, retkiluistelua ja on tehnyt telemarkin kohdalla harrastuksesta myös työn. Kuka on tämä ehtivä mies, joka iloitsee erityisesti siitä, että saa loihtia ihmisten kasvoille hymyn?

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi

Tilaajille

Harri Kalliovalkama ei ole kokenut uupumusta huolimatta monista erilaisista töistään ja harrastuksistaan.

Harri Kalliovalkama näyttää puhelimestaan kuvaa vuodelta 2004. ”Tässä kuvassa ei ole kiva olo. Minulla on hypotermia, ja kaverit ovat juuri saaneet minut ylös vedestä”, hän sanoo. Kuva on Venäjältä melontareissulta, jossa sekä kajakin aukkopeite että kuivapuku olivat jääneet auki ja neliasteista vettä oli roiskunut sisälle. Lähin ranta oli 10 kilometrin päässä. Ainoa vaihtoehto oli taistella kylmettyneenä sinne asti, jotta kaverit saivat autettua Kalliovalkaman rantaan ja kuivaa päälle.