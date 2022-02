Reetta Heikkilä mittasi asiakkaiden kuntotasoa ja antoi vinkkejä painonpudotukseen – sitten hän havahtui, että jokin on pielessä: ”Keho kertoo, mitä se tarvitsee”

Reetta Heikkilä pitää valmentaja-sanasta, sillä se on selkeä ja kertoo heti, mitä Heikkilä tekee. Liikunta merkitsee hänelle itselleen pystyvyyttä ja tärkeässä roolissa on kehon toiminnallisuus ja toimintakyvyn säilyttäminen. ”Minä saatan olla monelle ne ylimääräiset silmät, jotka näkevät käytössä olevat realiteetit ja sen, mitä on oikeasti mahdollista missäkin elämäntilanteessa.”