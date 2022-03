Seksuaalineuvoja Pinja Eskolan, 26, erikoisalaa ovat vammaisuus ja epätavalliset mieltymykset: ”Olen outo ja ylpeä siitä” – Näin hän vastaa usein toistuvaan ja tungettelevaan kysymykseen

Tamperelainen Pinja Eskola tykittää kovaa silloin, kun luutuneet käsitykset ja tabut vaativat ravistelua. Eskola on cp-vammainen, polyamorinen nainen, joka nauttii omasta seksuaalisuudestaan: ”Toteutan sitä avoimesti.”

Pinja Eskolasta on tärkeää, että ihmiset nähdään ensisijaisesti ihmisinä, eikä vain tietyn ominaisuuden kautta.

Miten joku voi olla samaan aikaan pieni ja suuri, heikko ja voimakas, hauska ja haudanvakava? Tamperelaiselta Pinja Eskolalta, 26, ääripäät onnistuvat häkellyttävän mutkattomasti.

Fyysisesti pienen ja siron Eskolan suuruus näyttäytyy hänen voimassaan ja vimmassaan silloin, kun puhutaan tasa-arvosta ja jokaisen oikeudesta tulla hyväksytyksi sellaisena kuin on. Hän itse on kiehtova sekoitus älykästä ja sinnikästä naista, joka tietää mitä tahtoo on kyse sitten työstä, tulevaisuudesta tai parisuhteesta.