Merja Rautalin syntyi Tampereella 60 vuotta sitten ja pääsi heti historiankirjoihin – Äiti säästi kaikki lehtileikkeet, ja joka vuosi sairaala antoi huomattavan syntymäpäiväyllätyksen

Tampereen yliopistollinen sairaala avattiin tasan 60 vuotta sitten 17. helmikuuta 1962. Ensimmäinen vauva syntyi avaamispäivän aamuna kello 7.40. Hän on Merja Rautalin, josta tuli myös sairaalan kummityttö.

Merja Rautalin on saanut useita lahjoja vuosien varrella syntymäsairaalaltaan Taysilta.

Talvimyrsky riehui Pirkkalassa lauantain vastaisena yönä helmikuussa vuonna 1962. Merja Rautalinin (o.s. Nevala) vanhempien Jouko ja Else Nevalan piti pyytää naapuria traktoreineen avuksi, jotta he pääsivät pois pihastaan. Naapuri raivasi tien. Matka kohti Tampereen yliopistollista keskussairaalaa eli Tayksia saattoi alkaa. Nykyisin sairaala tunnetaan Taysina.

Jo perjantaiaamuna oli naapuri huikannut Rautalinin äidille pihalla, että mitäpä jos hän on ensimmäinen synnyttäjä upouudessa sairaalassa, siellä sitä nyt avataan!

”Älä nyt hulluja puhu”, oli Else Nevala vastannut. Hänellä oli kaksi lasta entuudestaan. Ajatus oli synnyttää kotona, mutta kätilöä ei saatu kiinni. Lopulta kävi, kuten naapuri oli arvaillut. Merja Rautalin syntyi lauantaiaamuna 17.2.1962 ensimmäisenä vauvana Taysissa. Hänestä tuli myös upouuden sairaalan kummityttö.

Taysin ensimmäinen vauva Merja Rautalin ja äiti Else Nevala Aamulehden sivulla vuonna 1962.

Rattikelkka ja pyörä lahjaksi

Heti syntymän jälkeen sekä lasta että tuoreita vanhempia muistettiin kukilla. Valokuvaajakin saapui paikalle. Myöhemmin Rautalinia onniteltiin jokaisena syntymäpäivänään siihen asti, kunnes hän täytti 15 vuotta. Perhe asui Pirkkalassa, ja Taysista tuli henkilökohtaisesti paikan päälle henkilökuntaa tuomaan lahjoja.

Kuka? Merja Rautalin (o.s. Nevala) Syntyi 17.2.1962 Taysin ensimmäisenä vauvana. Eläkkeellä, kaksi aikuista lasta. Asuu Sastamalan Vammalassa kissansa kanssa.

”Ainakin talouspäällikkö Olavi Valtonen sekä Paula Heikkilä kävivät kotonamme aina syntymäpäivänäni”, Rautalin kertoo.

Hän sai eri vuosina lahjaksi muun muassa kaksi pyörää, pulkan, rattikelkan, vaatteita ja 150 markan lahjakortin Sokokselle täyttäessään 15 vuotta. 10 vuotta sitten, kun Tays juhli 50-vuotispäiväänsä, kutsuttiin Rautalin isompaan juhlaan, johon hän osallistui yhdessä tyttärensä kanssa.

Tällä viikolla niin Rautalin kuin syntymäsairaalansa juhlivat 60-vuotispäiviään, mutta mitään suurempaa juhlaa ei Rautalin aio järjestää.

”Tytär, vävypoika ja poikani tulevat käymään. Perhepiirissä hieman juhlimme.”

Ystävät olisivat kovasti myös halukkaita tulemaan paikalle, mutta Rautalin haluaa järjestää jotain vasta kesällä ulkotiloissa maailmantilanteen vuoksi. Moni ystäväkin viettää 60-vuotispäiviään tänä vuonna, eli ehkäpä kutsuja juhliin on vielä odotettavissa.

Kun Merja Rautalin syntyi 60 vuotta sitten, oli ulkona kova talvimyräkkä. Kuvassa hän tekee lumitöitä kotipihassaan Sastamalan Vammalassa.

Elämää 1960-luvulla

1960-luvulla vauvoille kehotettiin vielä antamaan niin tuoremehua kuin aurinkokylpyjä ja kasvatusohjeet olivat erilaisia kuin 60 vuotta myöhemmin. Tampere kasvoi samoihin aikoihin asukasmäärältään Suomen toiseksi suurimmaksi kaupungiksi ohi Turun.

Tuolloin myös syntyvyys oli huipussaan. Rautalinin mukaan leikkikavereita löytyi aina. Viereisillä naapureilla oli toisilla viisi lasta, toisilla kuusi. ”Oli niin sanotusti aina mäki täynnä väkeä. Asuimme silloin Pirkkalan keskustassa.”

Lapset olivat paljon keskenään ulkoilemassa, ja kavereiden kanssa kiivettiin puihin ja leikittiin pitkiä aikoja. ”Äiti oli tuolloin kotiäitinä, joten ruoka-aika oli aina, kun isä tuli töistä.”

”Koulussa inhokkiruokiani olivat kalapullat, veripalttoo sekä makaronipata, mutta äidin tekemä tilliliha oli puolestaan maailman parasta.”

Lapsuus Pirkkalassa sujui hyvin. Vuonna 1968 Rautalinille syntyi vielä pikkuveli, Taysissa hänkin. Äiti palaili työelämään 1960-luvun lopulla ja täti, joka asui myös perheessä, saattoi Rautalinin kouluun ensimmäisenä koulupäivänä. Tuolloin oli hyvin tavallista, että suku asui tiiviisti ja täti auttoi muun muassa pikkuveljen hoidossa.

”Televisio meillä oli, mutta eihän sieltä juuri mitään tullut. Yritimme iltaisin salaa kontata sisarusten kanssa sängystä katsomaan ohjelmia, mutta aina isä jotenkin kuuli.”

Merja Rautalin asuu nyt Vammalassa, mutta haaveilee yhä paluusta Pirkkalaan.

Rautalin kävi peruskoulun ja lähti sen jälkeen töihin äitinsä yritykseen työmaaruokalaan. ”Se oli sellaista teini-iän kapinaa, eivät koulut oikein pidemmälle kiinnostaneet”, sanoo Rautalin tuosta ajasta. Tasan 20 vuotta syntymänsä jälkeen hän palasi Taysin synnytysosastolle, tällä kertaa äidin roolissa. Tytär näki päivänvalon kesällä 1982 ja sai hänkin sairaalalta lahjaksi muun muassa sängyn ja vaatteita. Edelleen Tays halusi muistaa kummityttöään, josta oli tullut juuri ensi kertaa äiti. Sattumalta sama Paula Heikkilä oli töissä sairaalassa edelleen ja toi lahjat perheeseen henkilökohtaisesti. Ympyrä sulkeutui.

Kuninkaankadulta Ruotsiin

Tampere on ehtinyt muuttua paljon 60 vuoden aikana. Teini-iässä Rautalin oli lähes joka ilta keskustassa kavereidensa kanssa kuluttamassa aikaa. ”Tuohon aikaan oli paljon jenkkiautoja ja me olimme porukassa, joka pyöri Kuninkaankadulla. Se oli kovempi jengi kuin Hämeenkadulla liikkuneet.”

Kuninkaankatu oli 1970-luvulla vielä autoille sallittu toisin kuin nyt ja jenkkiautot pörisivät ympäri kortteleita. ”Keskustaan tultiin Nyssellä ja usein kaverin kanssa liftaten, silloin vielä liftattiin todella usein”.

Vuonna 1986 tie vei 2,5 vuodeksi Ruotsiin, jossa Rautalinille syntyi toinen lapsi. ”Sairaala oli valtava, mutta niin taitaa olla Tayskin nykyään. Minun pitäisi kyllä varata sinne opastettu kierros ja mennä tutustumaan.”

Ruotsissa hän työskenteli siivoojana, suomalaiset olivat 1980-luvulla haluttua työvoimaa. Yhteys ikätovereihin Pirkanmaalla ei kuitenkaan katkennut, vaan kirjeitä läheteltiin puolin ja toisin.

Juhlavuosi

Vuodesta 1991 lähtien Rautalin on asunut Vammalassa, vaikka kertoo, että haaveilee yhä paluusta Pirkkalaan. Hän erosi lastensa isästä jo aiemmin ja lähti alkujaan miehen perässä kohti Vammalaa reilut 30 vuotta sitten. Vammalassa on toimivat palvelut, ja erityisesti Rautalin kiittelee Kokemäenjoen maisemia. Hän aikoo lähteä pyöräilemään kotinsa lähellä sijaitsevan vesistön lähelle heti, kun keli sen sallii. Vammalasta hän kehuu myös ystävällisiä ihmisiä, joihin on helppo tutustua.

”Täällä voi sanoa olevansa vammalalainen, jos on asunut paikkakunnalla vähintään 20 vuotta.”

Vuonna 1972, kun Taysin ensimmäinen vauva täytti ensimmäisen kerran pyöreitä, hänestä tehtiin juttu Ilta-Sanomiin. Rautalinin äiti on säästänyt kaikki lehtileikkeet, mutta Rautalin itse ei ole monelle kertonut olevansa sairaalan ensimmäinen lapsi. Hänen opettajansa oli kuitenkin ostanut tuon lehden ja esitteli sen luokan edessä jäädessään eläkkeelle samaisena keväänä.

”Sellaista naurua se sai aikaiseksi – ehkä koulutoverit olivat hämmentyneitä tai kateellisia.”

Nyt täyteen tulee 60 vuotta, ja koko vuosi onkin aikamoista juhlaa. Myös tytär juhlii pyöreitä ja Heimo-kissa, jonka kanssa kahdestaan Rautalin asuu, täyttää sekin 10 vuotta.

”Ennen näitä ikävuosia ehkä juhlittiin enemmän, töistä sai esimerkiksi ruskean maljakon kaiverruksella.”

Rautalinin syntymäsairaala Tays aikoo puolestaan rakentaa juhlavuoden kunniaksi sairaalahuvipuiston uuden sisäänkäynnin yhteyteen yhdessä Särkäniemen kanssa. Huvipuisto on tarkoitettu lapsipotilaille ja heidän läheisilleen. Erilaisia muistamisia on tiedossa Taysilla, mutta enää ei ole tarkoitus, että sairaalaan ensimmäistä vauvaa muistettaisiin.

”Me puhuimme tuolloin 50-vuotisjuhlissa, että tähän tämä voi jäädä”, sanoo Rautalin. Hän odottaa kuitenkin tulevaa kesää, jolloin aikoo pienimuotoisesti juhlia ulkona ystävien kanssa ja nauttia pyörälenkeistä Kokemäenjoen rannoilla. Menneitä juhlavuosia on mukavaa muistella lehtileikkeitä katsoen. Löytyypä niistä kuva pienestä Rautalinista 1960-luvulla kaupunginjohtajana toimineen Erkki Lindforsinkin kanssa.