Suvi Tanriverdi rakastui lomamatkallaan Turkkiin – lomaromanssi jatkui, ja nyt hän pyörittää miehensä kanssa alati kasvavaa yritystoimintaa Tampereella

Beauty salon by brothers -kauneuskeskuksen Suvi Tanriverdi on kulkenut pitkän ja opettavaisen matkan Uudestakaupungista Turkkiin ja sieltä Tampereelle. Yrittäjän arki ei rajoitu vain liikkeen aukioloaikaan.

Suvi Tanriverdi aloitti vuonna 2013 yrittäjänä yhdessä miehensä kanssa. Nyt parturiliikkeitä on neljä, tatuointiliikkeitä kaksi ja kauneuskeskus avattiin viime joulukuussa.

You look so beautiful today!

Hehkuvan valotaulun sanat pysäyttävät. Lumipyryssä vastatuulessa tarpova ohikulkija seisahtuu liikkeen ikkunan edessä, kaivaa puhelimen esiin, ottaa kuvan tai selfien valotaulun edessä ja jatkaa hyväntuulisena matkaa.