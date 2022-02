Tamperelainen Costi, 23, tekee biisejä yksin yksiössään – kunnianhimoinen räppäri luottaa omaan visioonsa: ”En koskaan antaisi levy-yhtiön gubbejen päättää puolestani”

Maineestaan huolimatta Tampere on ollut viime aikoina vaisu räppikaupunki. Tampereelta ei ole tullut vuosiin nimekkäitä artisteja. Yhteisön puute ei ole estänyt Costia eli Tuomas Kostiaista. ”Uskon siihen, että kova tekijä raivaa tiensä vaikka läpi harmaan kiven. Niin minäkin olen tehnyt.” Costi kertoo, kuinka hän ponnisti lähiöräppäristä artistiksi.

Costin musiikissa on uniikki flow. Hyvän flow’n kannalta suomi on haastava kieli, sillä siinä on pitkiä ja monitavuisia sanoja, jotka pitää istuttaa rytmiin. ”Välillä on pakko tehdä luovia ratkaisuja. Saatan hioa yhtä lausetta monta tuntia.”

Musiikin tekeminen on nykyään helppoa. Ohjeet löytää Youtubesta, laitteeksi riittää läppäri tai puhelin. Hyvän musiikin tekeminen on kuitenkin yhä vaikeampaa – puhumattakaan siitä, mitä vaaditaan, jotta lyö läpi artistina.

Näin kertoo tamperelainen Tuomas Kostiainen eli Costi, 23. Hän tietää menestyksen reseptin: päästäkseen huipulle artistin pitää luoda jotakin uutta ja vallankumouksellista. Tuhota systeemi, kuten Costi sanoo.

”En koskaan antaisi levy-yhtiön gubbejen päättää, milloin julkaisen mitäkin. Henkilökohtaisesti en ymmärrä sellaista meininkiä, että levy-yhtiöiden väki suunnittelee palavereissa artistin peliliikkeitä artistin puolesta. Levy-yhtiöillä on tapana toistaa vanhoja, hyväksi todettuja kaavoja. Uuden artistin pitää tehdä aina jotakin erilaista”, Costi kertoo.

Kuka? Costi Nimeltään Tuomas Kostiainen. Syntynyt 9.6.1998 Tampereella. Ylioppilas Tampereen Kalevan lukiosta. Aloitti räppäämisen vuonna 2016. Piti taukoa, mutta jatkoi vuonna 2021. Kappaleet Jäätä suonis, Filmi ja Davy Jones avittivat saamaan levytyssopimuksen PME Recordsilta. Julkaissut sittemmin Safari-ep:n eli kaiken kaikkiaan 10 kappaletta. Seuraava albumi ilmestyy vuonna 2022. Treenaa tavoitteellisesti kuntosalilla. Kesäisin pelaa jalkapalloa ja koripalloa. Esiintyy Yo-talolla 11. maaliskuuta Shrtyn ja Madboialin kanssa.

Kesällä 2021 Costi solmi levytyssopimuksen PME Recordsin kanssa. Puoli vuotta aiemmin kukaan ei olisi uskonut. Costin mukaan häneen uskoi noin kaksi henkilöä, muut epäilivät.

”Vuosi sitten olin droppaamassa ensimmäisen biisini Jäätä suonis. Tiesin jo silloin, että seuraavana kesänä kaikki levy-yhtiöt tahtovat minut. Droppasin eli julkaisin biisit, ja kolmas niistä, eli Davy Jones, räjäytti lopulta pankin. Jengi meni ihan sekaisin, ja kesällä levy-yhtiöt tosiaan halusivat minut.”

Kaveriporukan kapellimestari

Costin musiikin tekeminen alkoi kaveriporukan hauskanpidosta. He äänittivät musiikkia ja julkaisivat biisejä Soundcloudissa. ”Hengasimme Tampereen Annalassa muistaakseni kesällä 2016, koska yhdellä äijällä oli siellä mikrofoni. Seuraavana kesänä täytin 18, muutin omilleni ja ostin itselleni halvan mikrofonin.”

Siitä eteenpäin Costi toimi kapellimestarina. Kaverit hengailivat hänen kämpillään ja kävivät räppäämässä. Costi oli eniten tosissaan ja teki suurimman työn, kirjoitti tekstejä ja opetteli käyttämään musiikinteko-ohjelma FL-studiota. ”Autoin kavereita tekstien kanssa, koska kirjoittaminen on ollut minulle aina helppoa. Myös nokialaislähtöinen räppäri Fabe oli siinä porukassa. Hän oli meistä paras.”

23-vuotiaan Costin mukaan suurin osa räppäreistä on lyönyt läpi parikymppisinä. Näin kävi esimerkiksi Gettomasalle, Cledokselle ja Williamille. ”Niinhän se usein menee, että jengi alkaa räpätä 17–18-vuotiaina, kuluu pari vuotta ja sitten he nousevat, jos ovat noustakseen.”

Samoihin aikoihin Cledos löi läpi Helsingissä. Cledoksella oli tuottajat ja kontaktit kunnossa. ”Teimme vähän samantyylistä juttua, mutta hän oli etevämpi. Meidän juttumme kuulosti Tampereelta. Sen huomaa, kun saundi ei ole ihan kohdallaan.”

Kappaleet eivät lähteneet lentoon. Ne eivät olleet yksinkertaisesti tarpeeksi hyviä. Muut lopettivat ja Costi päätti keskittyä urheiluun. Hän kuitenkin kuunteli rapmusiikkia aktiivisesti. ”Aloin treenata tosi paljon. Se on yksi syy siihen, että olen kehittynyt ihmisenä. Kuntosaliharjoittelu tekee hyvää myös pääkopalle.”

Ajatus musiikin tekemisestä kypsyi muutaman vuoden. Costilla alkoi olla sen verran ikää, että hänen piti alkaa etsiä elämälle pysyvää suuntaa. ”Piti päättää, alanko luoda uraa vai lähdenkö opiskelemaan. Koulukirjojen lukeminen ei kiinnostanut, joten päätin yrittää vielä kerran.”

Kaikuva työmaa

Kappale Davy Jones siivitti Costia saamaan levytyssopimuksen PME:ltä. Tähän mennessä hän on tehnyt 10 kappaletta. Lisää on tulossa. ”Tuottajan rooli on tärkeä. Minulla ei ole koskaan ollut tuottajaa, jonka kanssa voisin olla kahdestaan studiolla. Sellaista, joka äänittäisi vokaalit ja neuvoisi, kuinka pitää vetää.”

Costi ei halua rampata Helsingissä äänittämässä, ja Tampereella on hyvin vähän studioita. Siksi hän tekee itse ja toimii omana tuottajanaan. ”Myös räppäri Jami Faltin käy äänittämässä joko minun luonani tai kirjastossa.”

Costi äänittää kaiken yksin kotonaan. Ensin kaiku oli ongelma, mutta hiljattain hän hankki seinille kahdeksan akustiikkalevyä, jotka parantavat äänen laatua.

Joskus biisien äänittäminen on kaoottista. ”Minulla on paska läppäri, johon ei ole edes hiirtä. Välillä kesken äänittämisen joudun poistamaan jotakin, koska koneen muisti täyttyy. Olen hermona. Se on aika työmaa.”

Toisaalta Costia ei harmita. Hän on paitsi perfektionisti, myös yksinäinen susi, joka pitää omasta rauhasta ja hioo biisejä mielellään kauan. Valmiit kappaleet Costi lähettää raumalaiselle Aitiolle miksattavaksi.

Tuleva albumi kertoo Costin viime vuosista. Hän on tehnyt yksin kotona musiikkia, laskenut kaloreita ja käynyt kuntosalilla. ”Voisi kuvitella, että on vaikeaa löytää inspiraatiota näin yksinkertaisesta elämästä. Minä saatan inspiroitua vaikka Netflix-sarjasta tai tästä haastattelusta.”

Kappaleet syntyvät aina biitistä. Jokainen biitti on Costin mukaan uniikki ja jokaisessa biitissä on uniikki bounce, ikään kuin rytmi. Se määrittää, kuinka rummut ja melodia sulautuvat yhteen. ”Kun teen biisiä, yritän etsiä parhaan mahdollisen flow’n. Mietin päässäni jotain siansaksaa, ja sitten alan asetella sanoja ja tavuja rytmiin.”

Suomen kieli on haastava, sillä siinä on paljon pitkiä ja monitavuisia sanoja. ”Vaikein osuus on saada suomenkieliset sanat istutettua. Rytmiin meneminen on haastavaa. Joudun tekemään kompromisseja, keksimään synonyymejä ja kiertoilmauksia. Saatan miettiä sohvalla kaksi tuntia yhtä lausetta.”

Aina lauseet eivät ole kieliopillisesti oikein. Costin mielestä hyvä flow on täydellisiä lauserakenteita tärkeämpi. ”Kyse ei ole siitä, etten osaisi kirjoittaa suomea. Moni artisti menee liikaa lyriikat edellä ja tunkee väkisin multiriimejä, vaikka se ei kuulosta hyvältä.”

Toisinaan hän tekee tarkoituksella biittejä, joihin on helppo kirjoittaa tarinankerrontaa ja multiriimejä. ”Niitä ’aitopäät’ arvostavat.”

Hiljentynyt kaupunki

Tampereelta on aikoinaan tullut paljon suomenkielisiä räppäreitä. Viime vuosina kulttuuri on hiljentynyt, eikä Tampereelta ole tullut pitkään aikaan nimekkäitä artisteja.

Yhteisöllisyyttä tai tukea on vaikea löytää, jos tahtoo räpätä. ”Jengi aina puhuu, että Tampere on räppikaupunki. Minä olen niin nuori, etten ole aistinut sellaista. Joo, täältä tulee Kalle Kinos ja Tapani Kansalainen, mutta eivät he olleet meillä päin paljoa esillä. Pajafella on viimeisin isompi nimi, joka tulee mieleen. Pinnan alla saattaa olla tekijöitä.”

Moni aloitteleva artisti markkinoi aggressiivisesti, mutta Costi on pitänyt matalaa profiilia sosiaalisessa mediassa. ”En ole esimerkiksi tehnyt juurikaan Tiktokia. Se on nykyään tosi suosittu alusta. En ole koskaan tykännyt väkisin tyrkyttämisestä. Luotan siihen, että jos tekee laatua, ihmiset kuuntelevat.”

Helsingissä on Costin mukaan jopa nuorisotiloja, joissa on studiolaitteet. ”En tiedä, miksei Tampereella ole mitään. Täälläkin jengi räppää, mutta enimmäkseen lähiöporukoissa. Sellaisissa, joissa minäkin olin aluksi. Niissä porukoissa on taitavia kavereita, mutta se ei ole uuden aallon kamaa.”

Moni potentiaalinen räppäri muuttaa pääkaupunkiseudulle. Aivovuoto Helsinkiin on todellinen ilmiö. ”Yhteisöstä olisi paljon apua. Stadissa jengi tukee heti, koska siellä on niin paljon esimerkkejä onnistumisista. Tampereella on toisin.”

” Albumi on minulle romanttinen ajatus.

Yhteisön puuttuminen on ikävä juttu, mutta ei este. ”Uskon siihen, että kova tekijä raivaa tiensä vaikka läpi harmaan kiven. Niin minäkin olen tehnyt.”

Uuden artistin pitää olla perillä siitä, mikä maailmalla on muotia – etenkin, jos asuu Helsingin ulkopuolella. ”Pitää tuntea uusin saundi ja pysytellä aallonharjalla. Tampere on tullut aina vähän jäljessä aaltoihin.”

Inspiroivat demonit

Costi on ottanut jo ensimmäisen eli vaikeimman askeleen. Hänellä on levytyssopimus, ja biiseillä on satojatuhansia kuuntelukertoja Spotifyssa. Seuraavaksi Costi työstää albumia, joka julkaistaan vuoden 2022 aikana.

Albumissa on yksi teema, johon kaikki kappaleet liittyvät jollakin tavalla. ”Se on aika synkkä ja melankolinen. Inspiraatio tuli itsetutkiskelusta ja päänsisäisistä demoneista.”

Useampi levy-yhtiö otti yhteyttä kesällä 2021, mutta PME Records vaikutti parhaalta. Costi sai periaatteessa vapaat kädet. ”Se on JVG:n lafka, urheilumeininkiä. PME edustaa samaa kulttuuria kuin minäkin. Halusin aina PME:lle.”

Albumit olivat poissa muodista vielä viisi vuotta sitten, mutta nyt Costin mukaan artistit tahtovat taas tehdä niitä. ”Albumi on minulle romanttinen ajatus. En halua tehdä vain läjää mahdollisimman bängereitä biisejä, vaan osa niistä on vähän rauhallisempia kappaleita. Sellaisia, joita ei voi julkaista sinkkuina.”

Costille albumit symboloivat elämänvaiheita. Tämä tuleva on synkkä ja kertoo yksinäisestä korona-ajasta. Seuraavan albumin on tarkoitus kertoa tulevista vuosista, jolloin Costi pääsee nauttimaan työnsä hedelmistä. ”Voin sitten tulevaisuudessa katsoa taaksepäin ja muistella, että ai niin, tämä oli tätä aikaa.”

Costi on aina ollut luova. Tulevaisuudessa hän saattaa haluta tehdä jotain ihan muuta: ohjata, käsikirjoittaa tai vaikka suunnitella vaatteita.

Hän ei vielä tiedä – ja vaikka tietäisi, hän saattaisi muuttaa mieltään.