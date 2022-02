Main ContentPlaceholder

Ihmiset

Menestynyt ravintolayrittäjä Hanna Paasio liukastui kohtalokkaasti kotipihassaan ja päätti muuttaa elämänsä suunnan – ”Halusin yksinkertaisempaa työtä”

Yrittäjä Hanna Paasio on tehnyt rohkeita muutoksia saadakseen elämänsä tasapainoon. Nyt edessä on uusi vaihe valkeakoskelaisen kahvilan vetäjänä: ”Pysyn virkeämpänä, kun on haastetta”.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi

Tilaajille

Yrittäjä Hanna Paasio on avannut Valkeakosken Valtakadulle Syömään!-nimisen aamiais- ja lounaskahvilan. Paasiolla on vuosikymmenten kokemus ravintoloitsijan töistä: ”Tykkään tehdä lounasta, buffetti on minun juttuni.”

Valkeakosken Valtakadulle aukesi maanantaina Syömään!-niminen aamiais- ja lounaskahvila. Vaikka kahvila on uusi, se aloittaa toimintansa perinteisellä paikalla, sillä samoissa tiloissa on aikaisemmin toiminut pitkän tovin Viialan kotileipomo. Syömään!-kahvilan yrittäjä on pälkäneläinen Hanna Paasio.