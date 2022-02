Main ContentPlaceholder

Tamperelainen voimistelijalupaus Rilla Raunio, 14, menetti yllättäen kaikki hiuksensa, muttei anna erikoisen sairauden haitata – ”En voi tehdä asialle mitään, eikä se saa estää minua”

Rilla Raunio treenaa joukkuevoimistelua vähintään viidesti viikossa 3–4 tuntia kerrallaan. 14-vuotias Raunio kannustaa muita ja haluaa toimia hyvänä esimerkkinä: ”Voimistelu on toki esteettinen laji, mutta kaikkien ei silti tarvitse näyttää samalta. Joku on pidempi, toinen lyhyempi, toisella on vaaleat hiukset, yhdellä tummat ja minulla ei lainkaan.”

14-vuotias Rilla Raunio haluaa muistuttaa, että jokaiselta löytyy varmasti jokin epäkohta eikä kukaan ole täydellinen. Alopecia on vienyt hiukset jo monta kertaa, mutta Raunio tulee todella iloiseksi joka kerta, kun hiuksia kasvaa, edes vähän.

Lattialla selällä maatessa toinen jalka nousee pään viereen, tuosta noin vain. Spagaattiinkin jalat asettuvat ja nilkat ojentuvat vaivattomasti, melkein ilmeettömästi. Rilla Raunio kääntää katseen ja hymyilee iloisesti. 14-vuotias voimistelija venyy ja näyttää taipuvan vaikka solmuun.