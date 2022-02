Main ContentPlaceholder

Vakavasti sairastunut tamperelainen Anitta Ahonen, 58, lyyhistyi matkalla vessaan ja pääsi hoitoon vasta seuraavana päivänä – Toistuvat terveysongelmat vetävät sometähden nyt vakavaksi

Tamperelainen Anitta Ahonen on niitä naisia, jotka osaavat tarvittaessa sanoa takaisin. Se ei poista sitä, että hänkin voi pahoittaa mielensä ja väsyä kuormaan, joka tuntuu jo kohtuuttomalta kannettavaksi. Nyt rollaattoristaan tunnettu Ahonen on kiitollinen, että on ylipäätään hengissä.

Kun Anitta Ahonen oli vahvalla kipulääkekuurilla, hän huuteli sairasvuoteeltaan: ”Minkä takia täällä tervettä ihmistä pidetään, eikö töihin voisi jo mennä?” Lääkkeiden sivuvaikutukset ovat tulleet tutuiksi. ”Tramalilla pää tuntuu mössöltä, eikä se vie kipua ja opiaatteihin taas jää koukkuun.” Ahonen kuvattiin Tampereen Tammelassa.