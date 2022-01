Pirkko Kauppinen, 87, on työskennellyt jo 71 vuotta historiallisessa kirjakaupassa idyllisessä puutalossa – Nyt kauppa myydään ja Kauppisen ääni sortuu: ”Siihen on kovin isot tunnesiteet

Pirkko Kauppinen on kolmannen polven kirjakauppias. Kauppinen joutuu luopumaan historiallisesta Vinhan kirjakaupasta työskenneltyään siellä 71 vuotta. Elämä kirjakauppiaana oli henkisesti rikasta ja antoi Kauppiselle muun muassa aviomiehen.

Aamulehti, Ruovesi

Ruoveden historiallisen Vinhan kirjakaupan lähellä seisoo ylväs jugend-talo, jonka ulko-ovelle saapuu tyylikkääseen jakkupukuun pukeutunut rouva.

Pirkko Kauppinen, 87, auttaa takin pois päältäni ja ripustaa sen salin vieressä olevaan naulakkoon. Ympärilläni on korkeita huoneita, taidetta ja vanhoja, arvokkaan näköisiä huonekaluja. Salin viereisessä huoneessa on kirjahyllyjä, jotka notkuvat vuosien varrella kerätyistä teoksista. Niistä yksi on Kauppiselle ylitse muiden.