Susanna Palmi joutuu usein selittämään, mitä hän oikeastaan työssään tekee: ”Todella usein saan oikaista vääriä mielikuvia”

Hienovarainen ja näkymätön, mutta äärimmäisen tärkeä. Näillä sanoilla Susanna Palmi kuvailee työtään suntiona. Palmi on aiemmin tehnyt hoitotyötä, mutta suntionakin on juuri ihmistä varten, mukana elämän merkityksellisissä hetkissä.

Suntio Susanna Palmin lempihetki on se, kun kirkko ison tapahtuman jälkeen tyhjenee. Silloin hän istahtaa kirkon etupenkkiin ja rauhoittuu siinä hetken.

Kurun kirkon ulko-ovi on painava, mutta niin on myös Susanna Palmin vastuu. Suntion työpaikka on arvokas ja vanha, vuonna 1781 rakennettu paanukattoinen puukirkko, jossa kohtaavat aiempien sukupolvien kädenjälki ja nykytekniikka.

Palmi napsauttaa hälytyksen pois päältä ja valot päälle, kurkkaa kirkkosaliin. Kaikki hyvin.