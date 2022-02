Noora Louhimo on päässyt kiertämään maailmaa menestyneen hevibändin solistina – nyt hän kertoo, millaista on matkustaa tuhansia kilometrejä pitkin Amerikkaa

Laulaja Noora Louhimon matkamuistoissa paljastuu maailmalla menestyneen heavybändin kiertuearki. Juttusarjassa muistellaan tunnettujen pirkanmaalaisten menneitä matkoja. Tämä on sarjan kolmas osa.

Korona-aikana Battle Beastin laulaja Noora Louhimo on pitänyt myös laulu- ja esiintymisvalmennustunteja etänä. Palo kiertämään on kuitenkin jo kova.

Esiintyvän taiteilijan työ on esiintyä, ja jos se on kielletty, on keksittävä muuta.

Heavybändi Battle Beastin laulusolisti Noora Louhimo on viime aikoina työskennellyt paljon läppärin ääressä. Tammikuussa ilmestyneen Circus of Doom -albumin ja suunnitelmissa olleiden maailmankiertueiden promotapahtumat hän on pitänyt etänä.

”Olen antanut haastatteluja Australiasta Yhdysvaltoihin ja ympäri Eurooppaa. Kuuluvuutta on riittänyt, mutta keväälle suunniteltu Battle Beastin Yhdysvaltain kiertue jouduttiin juuri perumaan, ja uusi kiertuetarjous on taas pöydällä”, Louhimo kertoo.

Kuka? Noora Louhimo Artisti, lauluntekijä, laulu- ja esiintymisvalmentaja. Syntynyt vuonna 1988 Raumalla, asunut 5-vuotiaasta Tampereella. Laulaa ympäri maailmaa keikkailevassa heavy metal -yhtye Battle Beastissa, Noora Louhimo Experience -rock-yhtyeessään ja Laurenne/Louhimo-duetto-yhtyeessä. Julkaisi vuonna 2021 sooloalbumin Eternal Wheel of Time and Space. Battle Beastilta ilmestyi tammikuussa 2022 albumi Circus of Doom.

Hänellä on suora mielipide kulttuurialan kohtelusta korona-aikana.

”Meitä on kielletty toteuttamasta omaa elinkeinoamme eli tallottu todella isolla jalalla. Ammattiin kuuluu nyt se, että joutuu anomaan apurahoja, joita kaikki eivät edes saa. Sekin pitäisi olla läpinäkyvämpää, sillä nykyinen järjestelmä aiheuttaa vain eripuraa. Tässä vaiheessa kaikkien kulttuurialalla toimivien pitäisi yhdistää voimansa.”

Louhimon suurin rakkaus laulajana löytyy tien päältä, kiertävänä artistina.

Noora Louhimo sanoo, ettei hän halua asettaa ennakko-odotuksia uuteen paikkaan mennessään tai uusia ihmisiä tavatessaan. ”Haluan, että ensivaikutelma tulee autenttisena.”

Miksi? Mitä matkailu on antanut, Noora Louhimo? ”Ihminen tarvitsee matkoja kehittyäkseen ihmisenä, saadakseen yleissivistystä, unohtumattomia kokemuksia ja muistoja. Matkustaessamme näemme erilaisia ihmisiä ja olosuhteita niin kuin vaikka kodittomia asumassa siltojen alla. Ei jenkeissä ole kodittomien majataloja niin kuin Suomessa. Kodittomat myös kuolevat kaduille. Minua ihmisten ilon ja surun, ahdingon ja rakkauden näkeminen kannustaa tekemään musiikkia. Musiikki voi olla silta silloinkin, kun ei ole yhteistä kieltä. Eri maiden kulttuureihin tutustuminen rikastuttaa enemmän kuin mikään muu. Ottaisin mieluummin maailmanympärysmatkan kuin miljoona euroa.”

1. Lapsen into ja matkapahoinvointi

”Olen duunariperheestä, ja lapsuudenperheessäni matkailtiin Suomessa. Se ei tarkoita sitä, että elämäni olisi ollut jotenkin kokemuksellisesti köyhempää. Lapsena minua vietiin joka kesä johonkin.”

”Ensimmäisen ulkomaanmatkani oli Tukholman-risteily isoveljeni Pekan ja vanhempieni kanssa. Olin 10-vuotias ja muistan sen kihelmöivän jännityksen, kun pääsin ensimmäistä kertaa laivaterminaalin ja laivan hyttiin. Meille oli Pekan kanssa varattu yläpunkat. Meillä oli kokemusta vain pienistä onkiveneistä, ja ison laivan liike oli uusi kokemus keholle ja tasapainoelimille. Tulimme molemmat merisairaiksi, ja jonkin aikaa voimme todella pahoin.”

Kiertueilla Noora Louhimo yrittää pitää huolta äänestään nukkumalla paljon. Päivät kuluvat bandwagonissa, jonka pienissä tiloissa glamour on kaukana. ”Hotellihuoneissa pääsee sitten lillumaan kylpyammeessakin. Amerikan-kiertueen harvoille vapaapäiville vuokrasimme yhden huoneen yhdeksälle hengelle”.

”Taudista kuitenkin selvittiin, ja kaikki oli taas uutta ja ihmeellistä kuin Karibian-risteilyllä. Buffetissa otimme isän kanssa hirveät kasat Mövenpickin suklaahippujäätelöä lautasille, ja vasta pöydässä huomasimme, että lempijäätelömme olikin suklaamoussea. Kävimme myös diskossa, jossa soitti bändi. Casino, vilkkuvat valot ja se, kuinka pienestä lapsesta kaikki näytti niin isolta, oli siistiä.”

”Seikkailimme Pekan kanssa pitkin laivan porraskäytäviä ja leikimme James Bond -leikkiä. Älypuhelimia ei vielä näprätty, ja nuoret tulivat paljon herkemmin juttelemaan toistensa kanssa. Olin lapsena muutenkin hyvin sosiaalinen.”

”Jo tästä risteilystä jäi siemen itämään. Onhan se jännittävää, kun oma kupla laajenee, myös maailma laajenee. Laivalla kuulin myös ruotsin kieltä. Tykkään vieläkin eri kielistä ja katselen mielelläni elokuvia ranskaksi ja espanjaksi, vaikka puhun sujuvasti vain englantia. Rundeilla, kun on ylimääräistä aikaa, opettelen aina ainakin tervehtimään, kiittämän ja hyvästelemään maan omalla kielellä. Ihmiset arvostavat todella paljon sitä, että heitä kunnioittaa puhumalla heidän äidinkieltään.”

”Aikuisena olen tehnyt joitain laivakeikkoja: Radio Rock -risteilyillä ja tuuraamassa Beatwave-nimisessä bilebändissä ystävääni Hanna Marttilaa. Akustisen keikan tein Viking Gracella Taage Laihon kanssa duettona. Harva tietää, mutta olen myös osallistunut laivan karaokekilpailuun ja voittanut sen.”

2. Hattarantuoksuinen Tokio

”Vuonna 2014 Battle Beast soitti Loud Park -festivaalilla Chiba Cityssa, Tokion lähellä. Loud Park oli Japanin suurimpia heavy metal -festivaaleja. Jättimäiselle stadionille kokoontui kymmenentuhatta japanilaista koko viikonlopuksi aamusta myöhään yöhön kuuntelemaan bändejä. Japanilaiseen tapaan showtime alkoi jo aamuyhdeksältä.”

”Battle Beastin keikka-aika oli 10.30 aamulla, mikä oli jo itsessään kulttuurishokki. Japanilaisten hyväkäytöksisyys yllätti minutkin. Ennen lavalle astumista kuuntelin backstagelta, että yleisöä ei kuulu ollenkaan, eihän siellä ole ketään. Mutta oli siellä 8 000 japanilaista. He alkoivat mylviä ja moshata vasta, kun intro alkoi soida.”

Tuulettamassa Tokion Hard Rock Cafen ja kasinon edustalla vuonna 2015.

”Keikan jälkeen jäin nautiskelemaan Tokiosta. Olin positiivisesti yllättynyt kaupungin kauneudesta! Minua viehättää japanilainen estetiikka, siisteys ja katujen puhtaus. Puskatkin on kuin kynsisaksilla leikattu, ja kaikki kuin animeleffasta, mangasarjakuvasta tai unesta. Moottoritiet ja sillat kulkevat monessa kerroksessa ja metro kolmessa kerroksessa maan alla.”

”Porukkaa on älyttömästi, mutta silti ihmiset ottavat toisensa huomioon ruuhkassakin, eikä kukaan töni. Aivan kuin japanilaisten geeneihin olisi juurrutettu käytöstavat ja se, että jokaista kunnioitetaan.”

”Iltaihmiselle Tokio oli elämys: 24/7 vilkkuvat neonvalokyltit, sykkivä cityelämä ja kaikki ne korkeat pilvenpiirtäjät! Kaupunki on aika äänekäs, sisäänheittäjiä eri liikkeisiin ja ravintoloihin on kaikkialla. Kaikkialla tuoksui karkki, aivan kuin hattaran tuoksu. Tokiosta ihminen saa kaikkea, mitä vain keksii toivoa. Jali ja suklaatehdas ei ole mitään Tokioon verrattuna.”

”Tokiossa tutustuin ensi kertaa liukuhihnasushiravintoloihin. Rakastuin myös Tokion pukeutumiskulttuuriin. Siellä käytetään rohkeasti värejä, ja eri kaupunginosissa on oma pukeutumistyylinsä: on särmästi pukeutuneita ihmisiä kynähameineen ja sitten toisella alueella kaikki ovat punkkareita ja kolmannella hevareita.”

Noora Louhimo Sensō-jin temppelialueella, jonne pääsee kätevästi Tokion Tawaramachi Stationilta. ”Temppelistä ostamani ennustuskäärö on minulla vieläkin.”

”Torialueella kojut jatkuivat kilometrikaupalla. Kävin temppelialueella, josta pystyi ostamaan ennustuksen käärössä japanin- ja englanninkielellä. Se on minulla edelleen. Rakastan vanhaa japanilaista temppeliarkkitehtuuria, mutta mieleen painui myös Skytree-näkötorni. Todella siisti mesta, jossa hissin lattia oli lasia. En suosittele ihmiselle, joka pelkää korkeita paikkoja, mutta minä rakastan korkeita paikkoja!”

Tokion yöelämää. Katujen siisteys, ihmisten kohteliaisuus ja ilmassa leijaileva hattaran tuoksu tekivät Noora Louhimoon vaikutuksen.

3. Pihvejä parkkipaikalla

”Ensimmäinen jenkkikiertueeni oli vuonna 2017, kun Battle Beast lämmitteli ruotsalaista Sabatonia. Jos Ruotsin-laivalla maailmankuvani laajentui Tukholman satamaan, tällä matkalla se laajeni yli valtamerten. Rundi oli kaikkien aikojen haaveeni, ja fiilis oli mahtava, kun laskeuduimme New Yorkin JFK-kentälle.”

Battle Beastin kanssa Noora Louhimo on kiertänyt maailmaa jo useita kertoja. Parhaillaan bändi jännittää, onnistuuko kevään kiertue. Kuva on vuoden 2017 Yhdysvaltain-kiertueelta.

”Heti lentokentän minibussissa saimme kuskilta kulttuurikylvyn amerikkalaisesta small talkista, mitä rakastan. Jenkeissä meininki on sellainen, että omista asioista kertomista pidetään ystävällisyytenä. Siellä ei sanota: ’Älä vain mene kehuskelemaan omilla asioillasi, ettei sua pidetä ylimielisenä!’ Siellä oikein pääsee hehkuttamaan.”

”Meille oli varattu bandwagon, josta tuli kotimme puolentoista kuukauden ajaksi. Bandwagon on bussia pienempi auto, jossa on punkat kolmessa kerroksessa, pieni oleskelutila, jääkaappi ja suihku. Jousitukset ovat sellaiset, että matkan teko on yhtä rytinää. Siirtymiset paikasta toiseen voivat olla yli tuhatkin kilometriä.”

Kaliforniassa 2017 lenkkeilemässä kiertueen välipäivänä. ”Vapaahetkinä koitan hoitaa ääntäni nukkumalla mahdollisimman paljon. Lisäksi luen. Lenkkeillessä kaupunkia näkee toisella tavalla”, Louhimo sanoo.

”Keikkapaikkoja oli 35. Olimme maassa edellisenä päivänä ennen keikkoja, mutta eihän jetlag lopu kunnolla viikossakaan. Melatoniini oli kovassa huudossa. Vapaapäivinä pysähdyimme hotelliin ja otimme yhden huoneen yhdeksälle hengelle. Siinä oli kiertueen luksus. Yleisin ruokailumme tapahtui grillaten pallogrillillä keikkapaikkojen parkkipaikoilla. Äänimiehemme Lucas Lönnroos oli meidän pihvimestari.”

”Kiertueilla ei kauheasti ehdi turisteilemaan, mutta New Yorkin meininki teki vaikutuksen: Times Squaren ruuhkat, pilvenpiirtäjät ja Broadwayn vieressä oleva Playstation Theater, joka on yksi legendaarisempia keikkapaikkoja. New Yorkissa tuntuu kuin olisi koko maapallon blenderissä.”

”Arizonassa oli yli 40 astetta, ja tulin kipeäksi. Kiertueilla sairastaminen voi olla kohtalokasta, sillä jos yksi saa flunssan, bandwagonissa kaikki saavat sen. Eikä sairastamisen takia kiertuetta voi keskeyttää, sillä se tietäisi heti tuhansien eurojen menekkiä pelkästään fanituotekaupassa. Jossain vaiheessa auton ilmastointi hajosi, mutta se saatiin onneksi korjattua. Lämpöhalvaus oli lähellä. Hiki vain valui läpi yön ja pelkäsin nukahtamista.”

”Amerikkalainen fanikulttuuri teki suuren vaikutuksen. Ihmiset ottavat siellä niin täysillä vastaan. Ikuisesti muistan ekan keikan 20. huhtikuuta 2017 San Franciscossa. Olimme yleisölle täysin uusi bändi, ja mulla oli ongelmia kuuntelussa. Vedimme keikan kuitenkin täysillä. Yleisö oli ihan pähkinöinä, ja kaikki heti täysillä messissä. Solistina menin jälkeenpäin paitatiskille moikkaamaan faneja ja antamaan nimmareita. Sillä tavalla faneja saa, että ottaa henkilökohtaisesti kehut ja miksei haukutkin vastaan. Kuulee sen aidon kiitoksen, kuinka jotkut saavat omista biiseistä niin paljon voimaa.”

Sabatonin kitaristien Tommy Johanssonin (vas.) ja Chris Rörlandin kanssa takahuonetiloissa 2017.

Mitä? Noora Louhimon matkat Matkoja: liikaa/liian vähän vai sopivasti? ”Viime aikoina ollut liian vähän matkoja pandemian takia. Mutta olen turvautunut Suomessa matkailuun ja mökkeilyyn, joka on ollut ihanaa sielunruokaa.” Viimeisin matka? ”Olin Ristiinan suunnalla mökkeilemässä miesystäväni kanssa askeettisesti ilman sähköjä ja saunoen järvimaisemissa, ainoa tehtävämme oli pitää mökki ja sauna lämpimänä. Aivan ihanaa pään tyhjennystä.” Seuraava matka? ”Seuraava matka tulee olemaan jälleen kerran tuolle samaiselle mökille keräämään voimia ja latautumaan. Sitten arki taas alkaa ja valmistautuminen Battle Beastin tulevia keikkoja varten, milloin ikinä ne tapahtuvatkaan. Viimeistään kesällä tai syksyllä.” Pitää matkoilla aina mukana? ”Passi ja avoin mieli.”

