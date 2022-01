Kuvagalleria: Tältä näyttää 15 ampujan ja kolmen mäyräkoiran peurajahti – seurasimme sydäntalvista jahtia Akaassa aamuhämärästä pimeään saakka

Ajoketjussa metsästysuransa aloittanut Anne Tuusa on ehtinyt kulkea riistan perässä parisenkymmentä vuotta. ”Mukavaa, kun naisia on nykyään enemmän mukana, vaikka ei täällä ole sukupuolirooleja. Täällä on paljon erilaisia ystäviä”, Tuusa hymyilee. Taustalla Jarkko Suonpää (vas.), Tommi Seppänen ja Juha Suojanen katsovat kartalta ampujille passipaikkoja.