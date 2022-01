Main ContentPlaceholder

Ihmiset | Opinnot & ura

”Mikään päätös ei ole kiveen hakattu” – Näitä neuvoja saimme työuran alkuvaiheessa oleville

Työuran ja ammatinvalinnan ollessa vielä edessä päin voi olla vaikea hahmottaa, millaisista taidoista työelämässä on hyötyä. Kysyimme ohikulkijoilta Tampereen keskustassa, mitä ominaisuuksia he arvostavat työntekijöissä ja miten he neuvoisivat nuorta itseään ammatinvalinnassa.

Kuvassa Rami Kuivanen (ylhäällä vas.), Katja Salonen, Terttu Ilonen (alhaalla vas.) ja Matti Höyssä.

Aamulehti Työelämässä arvostetaan ihmisiä, jotka ovat luotettavia ja oma-aloitteisia. Neuvoa kannattaa kysyä aina, mutta välillä on hyvä uskaltaa myös kyseenalaistaa. Ammatinvalintaa tehdessä kannattaa pitää mieli avoimena ja muistaa, että suuntaa voi vielä myöhemmin vaihtaa. Uusia asioita ja taitoja oppii myös matkan varrella. Juuso Aalto, Tampere