Main ContentPlaceholder

Ihmiset

Piritta Suominen, 39, innostui lapsensa ideasta, ja sitten homma karkasi käsistä – Nyt hän on kokenut tapahtumajärjestäjä, joka haaveilee todella isoista juhlista Tampereella

Kun elämäntapana on järjestää kaikkea, innostua valtavasti ja tempautua mukaan, lopputuloksena on yli 700 erilaista tapahtumaa. Piritta Suominen on SirkusRakkausPumPumin kautta muovannut lastenkulttuurikenttää, mutta ollut mukana konsultoimassa myös Banksyn näyttelyä.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi

Tilaajille

Piritta Suominen kertoo, että hän ei ole koskaan halunnut tehdä mitään minijuttuja pienelle piirille vaan isoa ja näyttävää.

5-vuotias tytär löytää postilaatikosta käsinuken ja satukirjan. Hän haluaa tehdä esityksen ja rakentaa lavasteet. Pian esitysidea kasvaa ja tyttö haluaa perustaa sirkuksen. Sellaisen, joka maalaa kaupungin kivan väriseksi, menee joka paikkaan ja kysyy kaikilta heidän lempileikkejään – ja sitten leikitään niitä yhdessä.