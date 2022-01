Näin flanellipaitaisesta nörtistä tuli tamperelaisen rapin iso nimi: ”Yhtäkkiä jengi osasi keikoilla sanat ulkoa” – nyt Matti Huhta pohtii, mikä saa lahjakkaat nuoret pakenemaan kaupungista

Nelikymppinen räppäri on muka ikäloppu, kun taas rokkari on keski-ikäisenä kukkeimmassa luomisiässä. Ero kertoo siitä, kuinka nuori genre suomenkielinen hiphop on. Matti Huhdan mielestä on kiinnostavaa nähdä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu. ”Kasvaako esimerkiksi Gasellien fanikunta heidän mukanaan?”