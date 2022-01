Tervetuloa Tampereelle ”Mini”– Taysin vuoden ensimmäinen vauva syntyi aamuyöllä

Tampereen yliopistollisen sairaalan vuoden ensimmäinen vauva syntyi Tampereen Stockmannin tavaratalon johtajalle Päivi Itkonen-Melartinille ja hänen puolisolleen Jonathan Melartinille. ”Kaikki on hyvin ja onnellisesti”, sanoo tuore äiti.

Aamulehti

Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) vuoden ensimmäinen vauva syntyi lauantaina 1. tammikuuta yöllä kello 2.51. Vauvan laskettu aika oli vasta 13. tammikuuta.

Ensimmäistä lastaan odottava Päivi Itkonen-Melartin oli mennyt torstaina tapaamaan ystäviään Espooseen. Siellä hän havahtui siihen, että synnytys lähteekin käyntiin. Ystävät toivat odottajan autolla Tampereelle. Ajomatka meni hyvin.

Vauvan isä Jonathan Melartin tuli mukaan synnytykseen, joka eteni ripeästi. Taysissa ei ollut samaan aikaan muita synnyttäjiä, mutta heitä saapui sairaalaan yön mittaan. ”Oli kovasti jännitystä, että tuleeko meille vuoden viimeinen vai ensimmäinen vauva”.

Päivi Itkonen-Melartin on työskennellyt Tampereen Stockmannin tavaratalon johtajana vuodesta 2018. Jonathan Melartin taas on yrittäjä ja valokuvaaja.

Lue lisää: Tällainen on Tampereen Stockmannin uusi johtaja, 31-vuotias Päivi Itkonen-Melartin – Nämä ovat hänen kaksi intohimoaan

Vauvan lempinimi on Mini. Varsinainen etunimi on jo mietittynä, mutta vanhemmat paljastavat sen vasta nimiäisissä.

Hyväntuulinen pienokainen

Sekä Taysissa että potilashotellissa on tiukat vierailurajoitteet koronatartuntojen estämiseksi. Siksi vastasyntyneen äiti vastaa kysymyksiin puhelimessa. ”Kaikki on hyvin ja onnellisesti. Kovin on onnelliset ja hienot fiilikset vauva sylissä”, Itkonen-Melartin kuvailee tunnelmia.

Vauvan työnimi oli Mini. Oikea nimi on jo mietittynä, mutta se paljastetaan vasta nimiäisissä.

Vauva painoi syntyessään 3 060 grammaa ja on poika. ”Jäntevä, täydellinen vauva. Hyvin aktiivinen ja liikkuvainen, kuten oli jo raskauden loppuvaiheessa ja aiemminkin. Möngertää sylissä, on hyvällä tuulella ja raottelee jo vähän silmiä.”

Vanhemmat ovat tyytyväisiä siitä, että yöllisen synnytyksen jälkeen he pääsivät jo aamulla kahdeksalta potilashotelliin, omaan huoneeseen ja omaan rauhaan aloittamaan perhe-elämää. He aikovat nukkua vuorotellen.

Potilashotellista Mini-vauva pääsee pian kotiinsa Tampereen Olkahisiin.

Nyt on sopiva aika saada vauva

34-vuotias Päivi Itkonen-Melartin kertoo, että pariskunta on ollut yhdessä 20 vuotta ja naimisissa kymmenen vuotta. ”Pitkään on oltu yhdessä, ja nyt on hyvä hetki vauvalle. Elämässä on kaikki hyvin, ja voidaan tarjota lapselle hyvä ja turvallinen koti.”

Lähipiirissä on myös paljon lapsia, pieniä ja vähän isompia, ja vauvalla on serkkuja ja pikkuserkkuja.

Tuore äiti on tyytyväinen Marinin hallituksen tekemään perhevapaauudistukseen, joka tulee tänä vuonna voimaan.

”Perhevapaauudistus on askel oikeaan suuntaan. Perheen sisällä voidaan jakaa vapaita vähän joustavammin ja perhevapaiden aloitus on joustavampi”, Itkonen-Melartin arvioi.