Mitä vuosi 2022 tuo tullessaan? Tässä yhdeksän Tampereella kuultua vastausta odotuksista ja toiveista ensi vuodelle

Kävimme kysymässä ihmisiltä, mitä he odottavat vuodelta 2022. Vastauksissa toistui toive korona-ajan loppumisesta. Ihmiset odottavat myös vakaata työelämää, jalkapallo-otteluita ja esimerkiksi retkeä Naantalin Muumimaailmaan.

Vuodenvaihde lähestyy kovaa vauhtia. Mutta mitä vuosi 2022 tuo tamperelaisille tullessaan?

Kiersimme torstaina Tampereen keskustaa ja kysyimme ihmisiltä, mitä he tulevalta vuodelta odottavat ja toivovat.

Monen vastauksissa toistui toive siitä, että koronapandemiasta päästäisiin vihdoin eroon. Monella myös oli jo valmiina suunnitelmia sen varalle, että virus hellittää otettaan.

Riitta Laakso kertoo toivovansa erityisesti sitä, että korona-aika tulisi päätökseen.

Riitta Laakso

”Olen eläkeläinen, joten koronatilanne ei ole vaikuttanut elämääni niin paljon kuin jollain muilla. Odotan konsertteja, kuten Nightwishin keikkaa Nokia-areenalla. Sen lisäksi olen menossa helmikuussa katsomaan Joutsenlampi-balettia Helsinkiin. Odotan myös, että kuntosalit aukeaisivat.”

7-vuotias Emil Broman sanoo odottavansa uudeltavuodelta ensimmäisenä ilotulitteita.

Emil Broman

”En ammu ilotulitteita itse vaan menen katsomaan. Kesällä aion mennä uimaan. Viimeksi olen käynyt uimassa Hervannan uimahallissa. Minulla on myös kaksi kissaa, Vilkku ja Ninni, joiden kanssa aion leikkiä paljon. Usein leikitän niitä narulla. Vilkku on 2-vuotias ja Ninni 13-vuotias.”

Bordercollie Cosmon kanssa kuvaan asettunut Katja Leinonen kertoo odottavansa alkuvuodelta lunta ja kivaa talvea.

Katja Leinonen

”Ajattelen jääväni vuorotteluvapaalle, ja toivon, että se onnistuu. Ihmiset aina kysyvät, mitä ajattelet vuorotteluvapaalla tehdä, niin minä vain olen ja lomailen ja menen metsään karvaisen kaverin kanssa. Ensi vuonna on tarkoitus käydä retkeilemässä. Menemme varmaan Lappiin. Norjassa meillä on jo pidempään ollut kohteena Senjan alue, mutta emme ole sinne korona-aikana lähteneet. Matkakohteet valitaan niin, että Cosmo-koirakin pääsee mukaan.”

Pauli Härkönen ilmoittaa odotusten koskevan käynnissä olevaa koronapandemiaa.

Pauli Härkösen

”Odotan, että korona pikkuisen helpottaisi. Siinä on kaikkein suurin toiveeni, tätä on ollut nyt jo ihan riittävästi. Ei minulla eläkeläisellä ole juurikaan suunnitelmia, mennään päivä kerrallaan. Nuoremmat ja työssä olevat, toivon, että heillä pyyhkisi hienosti. Minulla on lapsia ja lapsenlapsia, ja lapsenlapsenlapsiakin on kolme. Heillä menee olosuhteisiin nähden hyvin.”

Noora Hietala sanoo odottavansa tulevalta vuodelta tasaista vaihetta elämäänsä.

Noora Hietala

”Olen juuri saanut vakinaisen työn, mikä on iso helpotus. Odotan nyt, että edessä on tasainen elämänvaihe. Olen sosiaalialalla. Koronan aikana elämä on yksinkertaistunut ja olen oppinut nauttimaan pienistäkin asioista. Pystyn nauttimaan kirjan lukemisesta tai sukan kutomisesta kotona. Äitini on houkutellut minut kutomaan islantilaisia villapaitoja. Kun netistä tilatut langat saapuvat, minulla on uusi aluevaltaus tiedossa. Villapaidasta tulee sinisävyinen.”

Jenni Turunen haluaisi, että tulevana vuonna sää olisi mukava ja elämä menisi hyvin.

Jenni Turunen

”Odotan, että korona jotenkin hellittäisi. Tykkään matkustella ja sitä ei ole niin hirveästi päässyt tekemään. Tulevana vuonna ajattelin matkustaa. Valmiita suunnitelmia ei ole, mutta veri vetää Espanjaan. Lähtisin mielelläni keväällä, koska Espanjassa kesä tulee vähän nopeammin ja siellä pääsisi nauttimaan auringosta aikaisemmin. Muutaman viikon päästä olen menossa Lappiin Rukalle laskettelemaan.”

6-vuotias Wilda Seppänen kertoo haaveilevansa etenkin retkestä Muumimaailmaan.

Wilda Seppänen

”Olen käynyt Muumimaailmassa melkein joka vuosi. Parasta siellä on mennä katsomaan Muumitaloa. Suosikkihahmoni on Muumipeikko. Haluaisin myös mennä kylpylään tai uimahalliin. Opin uimaan tänä syksynä uimakoulussa ja haluaisin mennä laskemaan liukumäkiä. Kesällä aion mennä uimarannalle. Nyt talvella haluaisin vielä mennä hiihtämään. Syksyllä aloitan ensimmäisen luokan, ja se jännittää tosi paljon.”

Taneli Niemi toivoo koronatilanteen kääntyvän parempaan suuntaan.

Taneli Niemi

”Toivon koronatilanteen paranevan, ettei tarvitsisi tätä samaa rataa jatkaa enää kauhean pitkään. Lisäksi toivon, että talvi olisi lyhyt ja kesä pitkä. Olisi kiva, että kuntosalit aukeaisivat taas. Olen pitkään odottanut, että pääsisin ulkomaille, mutta monissa maissa rajoitukset ovat paljon tiukempia kuin täällä. Jos kaikki rajoitukset nyt katoaisivat, lähtisin varmaan ulkomaille. Olisi kiva mennä Aasiaan tai Etelä-Eurooppaan. Täällä on ollut niin kylmä niin pitkään.”

Juha Lantzin tulevan vuoden suurimmat suunnitelmat ovat ammatillisia.

Juha Lantz

”Olemme perustamassa avohoidon yksikköä päihdehoitoon ja odotan, että se lähtee menemään hyvin eteenpäin täällä Tampereella. Päivän teema tuntuu olevan terveys eli toivon pysyväni terveenä. Toivon pääseväni liikkumaan vapaasti, katsomaan hyviä jalkapallopelejä ja menemään konsertteihin silloin, kun haluan. Kannatan Hakaa. Kun Haka ja Ilves pelaavat vastakkain, se on parasta.”