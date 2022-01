Tamperelainen Timo Repo on kiertänyt 160 alppikohdetta: ”Olen kokenut rinteillä iloa, surua ja elämyksiä”

Kuka? Timo Repo

Syntynyt: Vuonna 1971 Iisalmessa.

Asuu: Härmälänrannassa Tampereella.

Koulutus: Kauppakoulu ja journalistiikan yliopisto-opintoja.

Titteli: Toimittaja, tuottaja, käsikirjoittaja.

Työ: Repo tunnetaan F1-osakilpailujen raportoinnista ja lukuisista maailmankuulujen poptähtien haastatteluista, joita hän on tehnyt eri medioihin. Alpeilla-nimisessä televisiosarjassa Repo on kiertänyt yhdessä Jyrki Lehdon kanssa 160 laskettelupaikkaa ja kaupunkia. Joulukuussa Cmore-kanavalla lähti liikkeelle sarjan 14. tuotantokausi. Ohjelmaan on uudistuksena tulossa kuusi kesäjaksoa, joiden aiheina ovat vaellus, pyöräily ja kalastus.

Perhe: Asuu yksin.

Harrastukset: Laskettelu, golf ja saliharjoittelu.