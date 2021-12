Mitä joulupukki tekee vapaalla, kun töitä on vain kerran vuodessa? ”Kyllä perhosia nauratti, kun ne näkivät sen”

Uskotko jos kerron, että joulupukki on käynyt avannossa tai että partakin on joskus jäänyt oven väliin? Ai mistäkö tiedän? Aamulehti kysyi, Kuuma linja -ohjelmasta tuttu joulupukki vastasi.

Joulupukin Kuuma linja -ohjelma viettää tänä jouluna 30-vuotisjuhlavuottaan. Ohjelman keskiössä on joulupukki, joka muun muassa juttelee puhelimessa ohjelmaan soittavien lasten kanssa.

Ehtiikö joulupukki vastata muutamaan kysymykseen, vaikka kiire on varmasti melkoinen?

”Kyllähän tässä melkoinen kiire on, mutta onneksi on apulaisia. Korvatunturilla on paljon aputonttuja ja apupukkeja.”

”Pitäähän siinä aattona monessa paikassa käydä ja joka puolella maapalloa, mutta yhdessä hoidetaan tärkeää asiaa. Aina on kaikki saatu tehtyä ja Korvatunturilla pyritään aina siihen, että kiire ei olisi stressaavaa. Tehdään järjestyksessä ja rauhallisesti eikä hötkyillä. Osa tontuista kyllä tekee niin innokkaasti hommia, että niitä pitää välillä vähän toppuutella.”

Mitä teet ensimmäiseksi, kun pääset lahjojenjakoreissulta takaisin Korvatunturille?

”Ihan ensimmäisenä menen kyllä saunatontun lämmittämään saunaan. Lämpö tekee hyvää väsyneille ja kolottaville jäsenille rankan reissun jälkeen. Ja totta kai pitää vähän syödä iltapalaa, mutta kyllä aika pian täytyykin mennä jo nukkumaa. Joulupäivänä aion nukkua pitkään!”

Mikä on joulupukin ehdoton lempijouluruoka?

”Maittavat laatikot, peruna ja lanttu erityisesti. Niiden lisäksi maistuu erilaiset kalaruoat kuten kylmäsavulohi ja graavilohi sekä paistettu kuha piparjuurivoilla.”

Entä maistuvatko makeat herkut?

”Kyllähän piparit ovat oikein maukkaita ja joulutortutkin. Myös suklaa maistuu, varsinkin vähän tummempi suklaa on oikein mieluinen.”

Mitä joulupukki on itse toivonut joululahjaksi vai onko pukilla jo kaikkea?

”En oikeastaan tarvitse mitään sen kummempaa. Joskus toivoin villasukkia ja sellaiset sitten sainkin.”

Jos joskus toivot uusia villasukkia, niin mikäs on joulupukin kengän koko?

”43–44, en ole mikään kovin isojalkainen.”

Mitä teet kaikella vapaa-ajalla, kun kerran teet töitä vain yhtenä päivänä vuodessa?

”Nooooo, onhan minulla töitä toki muulloinkin kuin jouluna. Lasten kirjeitä ja kortteja tulee paljon, niitä lueskelen ja vastailen. Ja täytyyhän minun olla paikalla, kun tontut tekevät lahjoja, ja olla siinä laaduntarkkailijana, vähän leikkiäkin.”

”Kun en ole töissä, niin tykkään kovasti uida, saunoa ja lukea. Uiminen on hauskaa puuhaa vaikka siinä parta vähän kastuukin. Kerran Kuuman linjan ohjelmassa eräs pikkupoika, joka harrasti uimista, koetti opettaa minulle perhosuintia. Koetin sitä sitten opetella, mutta kyllä se oli aikamoista räpiköintiä. Kyllä perhosia nauratti, kun ne näkivät sen.”

Käykös pukki avannossa?

”Olen minä sitä joskus yrittänyt. Se oli ihan mukavaa, mutta kirpaisee ja äkkiä pitää päästä saunaan lämmittelemään.”

Mitä teet kesällä?

”Voi, kyllä minä tykkään kovasti kesästä. Viihdyn luonnossa paljon, kerään marjoja ja sieniä. Metsässä on mukava liikkua ja siellä kohdata vanhoja puita ja eläimiä ja jutella niiden kanssa.”

Mitä jos on vähän hassu eikä välttämättä ihan sataprosenttisesti usko joulupukkiin?

”Kyllä joulupukki on olemassa, kun siihen uskoo. Jos on edes vähän halua olla salaisuuksien ja leikin äärellä, niin joulupukki on kaikille olemassa.”

Miksi joitakin vähän jännittää sinun vierailusi?

”Ehkä se johtuu siitä, kun niin harvoin nähdään, ja olenhan minä vähän erikoisen näköinen. Mutta en koskaan halua ketään pelotella, enkä ketään toru tai rankaise. Joskus saatan kyllä muistutella joistakin asioista kuten vähän auttamaan vanhempia joissakin asioissa. Minua ei tarvitse lainkaan pelätä. Ymmärrän kyllä, että niin voi joskus käydä, mutta yritetään siinä aatto-iltana tutustua.”

Kuinka vanha olet?

”En kyllä ihan tarkkaan muista, mutta tuota noin. Kyllä niitä vuosia on paljon kertynyt.”

Miten hoidat partaasi?

”Parta on kyllä iso ja muhkea. Kun syön, niin siihen saattaa joskus jäädä jotain murusia tai jotain kastikettakin. Partaa pitää aina välillä pestä ja joskus voi laittaa vähän hoitoainettakin. Parta vaatii huoltoa ja sitä pitää välillä kammata ja suoristaa, ettei mene takkuun. Kesäksi partaa täytyy vähän siistiä, mutta ei sitä kyllä tohdi juurikaan lyhentää. Kesäisin, kun on valoisaa yölläkin, heilautan parran silmien peitoksi. Sillä tavalla saa paremmat unet.”

”Joskus parta on vähän tielläkin ja saatan sitä laittaa saparolle, kun olen kotosalla. Ja onhan minulle kerran sattunut niinkin, että kun olin lähdössä Korvatunturilta, niin parta jäi oven väliin. Siinä piti ihan muorin tulla auttamaan, että saatiin ovi auki.”

Osalla on ollut kova joulustressi ja kiire saada kaikki valmiiksi. Mitä neuvoja haluaisit antaa?

”Kaikkihan saavat tehdä joulun juuri oman näköisekseen, mutta ei joulusta tarvitse yrittää tehdä liian täydellistä. Joulu tulee ihan itsestäänkin. Joulumieli on se tärkein asia ja se tulee kyllä helpommalla kuin kiireellä ja stressillä – rauhassa ja rennosti. Jouluhan on hyvän tahdon, rauhan ja ilon juhla”

Joulupukin Kuuma linja -ohjelma viettää tänä jouluna 30. juhlavuottaan

Joulupukin Kuuma linja -lähetys tulee vain kerran vuodessa. Silti jouluaaton tärkeimmän ohjelman sisältöä suunnitellaan jo keväällä.

”Kuuma linja -ohjelmassa on toimiva jako kahteen: puhelinaikaan ja ohjelma-aikaan. Ohjelmahankkijan tehtävä on jo keväällä kartoittaa jouluanimaatioiden valikoimaa ja valita niistä täksi jouluksi sopivat”, kertoo Teija Ryösä, Pikku Kakkosen vastaava tuottaja.

Syksyn aikana valmistellaan, että Joulupukin Kuuma linja -ohjelma on varmasti joulupukin ja tonttujen kalentereissa. Ohjelmaa on tehty jo niin monta vuotta, että isoja etukäteisvalmisteluja ei loppujen lopuksi tarvita. Tapahtumien keskipiste eli joulupukin tupa on tietysti omalla paikallaan, mutta toki televisiokameroiden tulo tupaan ja isojen valojen loiste vähän jännittää kokeneempaakin tonttua.

”Siksi vielä aatonaattona käymme kaikki ohjelman käytännöt läpi yhdessä ja tarkistamme muun muassa sen, että kaikki tietävät tehtävänsä aaton ohjelmassa.”

Lähetys on monelle sen tekijälle joulun tuoja, eikä yhtään haittaa kun on jouluaattona muutaman tunnin töissä.

Kuusi puhelintonttua aloittaa jouluaattona työnsä ensimmäisenä ja tarkistaa jo seitsemän jälkeen, kuinka kuumana langattomat puhelinlinjat ovatkaan. ”Myös kaikki muutkin tulevat hyvissä ajoin ja peilin kautta tupaan, sillä joulupukin parta pitää kammata ja oikaista tonttujen lakit.”

Ryösä myöntää, että lähetys on pitkä. Sillä aikaa kun katsojat viihtyvät animaation äärellä, saattavat tuvassa ahkeroineet tontut vähän jaloitella ja venytellä. Puhelinsoittoja tulee paljon ja noin 200 lasta pääsee juttelemaan puhelintontun kanssa. ”Monelle lapselle tulee iso ilo jo pelkästään puhelintontun kanssa juttelusta. Joillekin pääpuhelintonttu soittaa takaisin ja sitten pääsee juttelemaan joulupukin kanssa. Ikävä kyllä joulupukki ei ehdi kaikille soittaa lähetyksen aikana.”