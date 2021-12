Suomalainen kursailu on ainutlaatuista, ja se näkyy etenkin juhlapöydässä – tutkija kertoo, mitä ruokailutavat meistä kertovat

Ruoka ei ole vain polttoainetta. Yhdessä syöminen on myös sosiaalisia siteitä lujittavaa ja yhteisöllisyyttä vahvistavaa toimintaa, kertoo sosiaaliantropologi Matti Eräsaari. Ja siinä suomalaisilla olisi opittavaa.

Tilaajille

Joulupipari rouskuu näinä päivinä monen suussa. Se voi tuntua kotoisalta, perusteellisen perinteikkäältä sesonkiherkulta.

Todellisuudessa siinä järsitään muinaista ulkomaista statussymbolia.

Piparkakku on asioita, joilla on alkujaan näytetty ulospäin varallisuutta, kertoo sosiaaliantropologi Matti Eräsaari Helsingin yliopistosta. Suomalaisessa joulupöydässä se on ulkomailta saapunut vieras, joka juurtui ruokakulttuuriimme.