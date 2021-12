Main ContentPlaceholder

Mitkä ovat tänä vuonna lasten toivejoululahjoja? Tämän jutun luettuasi tiedät

Joululahjatoivelistoja on kirjoitettu kynät sauhuten. Viisivuotias Elsa Huopala on ollut kuulemma ihan kiltti, joten lahjatoivelistaan on tullut viime hetken lisäyksiä. Lelukaupassa näkyy myös ihmisten halu auttaa: Hope-keräystä varten käydään hakemassa täsmäostoksia.

Tässä on se ihana Anna-nukke, jonka viisivuotias Elsa Huopala on kirjannut joulupukille lähtevään kirjeeseen lahjatoiveiden joukkoon.

”Voooooiiiiihhhh”, huokaisee Elsa Huopala nähdessään fanittamansa Frozen-prinsessan muovipaketissa. Viisivuotias Elsa Huopala piipahtaa äitinsä Hanna Huopalan kanssa nopeasti XS Lelut -kaupassa ja siellä se on: Anna-nukke, joka on kirjattu joulupukille lähtevään lahjatoiveiden joukkoon.