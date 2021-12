”Se tarkoittaa sitä, että se on itsenäinen maa”, toteaa Ellen Reunanen, 6, (vas.) pohdittuaan hetken, mitä Suomi tarkoittaa. Samaa mieltä on Manu Maijala, 6. Se on tosin molemmille vähän epäselvää, mitä se itsenäinen tarkoittaa. Mutta kiva täällä on silti heidän mielestään asua. ”Suomi on pienempi maa kuin se Venäjä”, Maijala kuvailee miettiessään eroja Suomen ja muiden maiden välillä. ”Ihmisiä on ainakin miljoona”, Reunanen arvelee. ”Mutta maailmassa on yli miljardi”, täydentää Maijala. Puita on ainakin tuhat, mutta meriä on vähän. ”Yksi kyllä on, kun mä olen käynyt meressä uimassa”, Maijala oivaltaa.