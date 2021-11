Tamperelaiset kertovat, koska on oikea hetki aloittaa jouluvalmistelut: ”Minulla on jo ruukussa elävä joulukuusi”

Tamperelainen Susanna Tuomi-Toljola on jo aloittanut jouluvalmistelut. Lahjoja on jo paketoituna perheelle. Myös piparitalo ja piparkakkuja on leivottuna. ”Minulla on myös ruukussa elävä joulukuusi”, Tuomi-Toljola kertoo. Hänelle joulutunnelma alkaa syntyä, kun koittaa pimeä aika, jouluvalot syttyvät ja kauppoihin tulee joulutuotteita.