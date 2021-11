Eila Roine, 90, toipuu vakavasta sairauskohtauksesta tamperelaisessa hoivakodissa: ”En minä aio vielä kuolla” – Matti Kuuselan haastattelussa hän väläyttää ällistyttävää huumorintajuaan

Eila Roine on tehnyt monia ikimuistoisia rooleja, mutta kaikkein isoimmalle porukalle hän on tuttu Pikku Kakkosesta. ”Kadulla kulkiessa vastaan on tullut paljon, paljon ihmisiä, jopa pahan ikäisiä honkkeleita poikia, jotka pysähtyvät kysymään vähän reteinä, olenko ollut Pikku Kakkosessa. Ja aina lopuksi melkein kaikki kysyvät, saako halata”, Roine sanoo.