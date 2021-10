Tällaisia ovat tamperelaisten halloween-suunnitelmat: ”Aion olla yksisarvinen, siinä saa laittaa bling blingiä päälle”

Tamperelaisella Minttu Saariolla on ohjelmassa kahdet halloweenbileet. ”Aion olla ensin piru ja sitten poliisi”, Saario kertoo. Asut on helppo toteuttaa. Piruun tarvitaan sarvet ja punainen asu sekä punaista huulipunaa. Poliisi syntyy hatulla ja asevyöllä. Halloween on Saariosta syy pitää juhlia, joissa on jokin juju.