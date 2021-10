Tuija Flinck johtaa Tampereella yksityistä lukiota, jonka opiskelijoista liki puolet tähtää valokeilaan – nyt hän kertoo, millaista on TYKissä, jossa monesta oppilaasta syntyy tähti

125-vuotiaassa opinahjossa korostetaan, että moka on lahja. Rehtori jakaa myös oman muistonsa, joka ei alussa naurattanut lainkaan.

Tilaajille

Tykissä on ehtinyt olla monta rehtoria. Tuija Flinck tarttui toimeen vuonna 2008.

Aamulehti

Tampereen yhteiskoulun lukion rehtori Tuija Flinckillä on pitänyt kiirettä. Vaikka ilmaisutaidon lukion opiskelijat ovat olleet tällä viikolla syyslomalla, Flinckin vanha lupaus on vaatinut häneltä monenlaista työtä.

Flinck lupasi kuutisen vuotta sitten, että kun TYK täyttää 125 vuotta, on luvassa kunnon juhlat, jonne entisetkin oppilaat ovat tervetulleita. Korona-aika siirsi juhlallisuuksia, mutta lauantaina 23.10. on vihdoin aika pitää bileet. TYKin käyneet kokoontuvat isolla joukolla yhteen. 125 vuotta Tampereella vaikuttanut opinahjo on ehtinyt kasvattaa niin monta eri alan ammattilaista ja loistavaa tähteä, että luvassa lienee vähintäänkin värikkäiden jälleenkohtaamisten ilta.