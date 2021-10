Main ContentPlaceholder

Ihmiset

Tamperelaisella Mira Isokalliolla, 23, on poikkeuksellinen työ: Särkänniemen karmivalle zombille paras palaute on se, kun asiakas pelästyy – hahmoja kammoaville hänellä on selkeä viesti

Tamperelaisella Mira Isokalliolla on kokemusta monenlaisena oliona työskentelystä. Nyt hän kertoo, millaista on toimia rooliasun suojissa. Toisinaan huvipuistovieraiden joukkoon sattuu myös heitä, jotka unohtavat, että roolihahmon sisällä on ihminen.

Tilaajille

Kumman kohtaisit mieluummin? Hahmona Mira Isokallio liikkuu puistossa vain zombien omalla alueella. Kauhistus syntyy ryhmätyönä. Näyttelijä Mira Isokallion maskeeraa hurjaksi zombiksi Alexandra Kozlova. Olion on puvustanut Mirka Laakkonen.