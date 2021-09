Sanottua Laitisen suusta

”Mikä tahansa vaalitulos on helppo ennustaa Suomessa. Jos äänestetään siitä, onko maa pannukakun vai pallon muotoinen, 51,8 prosenttia äänestää pallon ja 48,2 prosenttia pannukakun puolesta.”

”Valtiolla ei olisi minkäänlaista budjettivajetta, jos sillä ei olisi kepun aiheuttamia ylimääräisiä kustannuksia.”

”Ministerien kannattaisi oppia, etteivät ihmiset tule tyytyväisiksi sosiaalietujen korotuksista, vaan tyytymättömiksi, kun ne nousevat liian vähän.”

”Seminaareissa paljastuu, että etenkin yhteiskuntatieteilijöissä on pahempia puoskareita kuin valelääkärit.”

”Pankkia ei kannata ryöstää. Saalis on vaatimaton, kiinni jää taatusti ja tuomio on pitkä. Paljon älykkäämpää on omistaa pankki ja ryöstää muiden rahat.”

”Perus- ja muut kiihkosuomalaiset voisivat hyvinkin vaatia kansallishymnin vaihtamista, sillä Maamme-laulu on saksalaisen Fredrik Paciuksen sävellys.”