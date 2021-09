Hämeenkyrön autoharvinaisuus kuului miehelle, joka toi täysin uuden ravintolakulttuurin Tampereelle – Tällainen on Kalle Isotalon ja Renault Frégaten erikoinen tarina

Tampereen mahdollisesti ensimmäinen biljardikahvila sijaitsi nykyisen Stockmannin paikalla, ja Keskustorin ravintola Mallissa pyörittiin korkeilla baarijakkaroilla. Kalle Isotalo toi Tampereelle pikaruokalat ja teki ulkona syömisestä kansankulttuuria. Hämeenkyröön ostettu autoharvinaisuus kuului aikanaan hänelle.

Todistus on päivätty New Yorkiin 28. toukokuuta 1932.

”Kalle Isotalo on ollut palveluksessamme viimeiset kaksi ja puoli vuotta, tarjoilijana ja tehden muutakin ravintola työtä ruokalassamme. Tällä ajalla on hän osottautunut olevansa ehdottomasti raitis, rehellinen ja luotettava m.m. rahojen käsittelyssä. Toimessaan hän on ollut ahkera, huolellinen ja kohtelias....Mielihyvällä suosittelemme hänelle kenelle hyvänsä kuka hänen palvelustaan tarvitsee.”