Hannu Tuukkanen katselee työssään Tamperetta yläilmoista ja on nähnyt monesti saman yllättävän tilanteen: ”Ne ovat niin salakähmäisen oloisia ja ajattelevat, että kukaan ei näe”

Hannu Tuukkanen on kuljettanut torninosturia 16 vuoden ajan. Viime vuodet hän on työskennellyt Härmälänrannassa. Torninosturiin Tuukkasen on kiivettävä lihasvoimin joka kerta töiden alkaessa ja taukojen jälkeen.

Työmaalla kerrostalo on vesikattovaiheessa, joten Hannu Tuukkasella on koittanut työssään kattokyttäykseksi kutsuttu vesikaton asentamista edeltävä vaihe, jossa hän seuraa ylhäältä työtä katolla ja odottaa, tarvitaanko esimerkiksi materiaalien siirtoa.

Aamulehti Skanskan kerrostalotyömaalla Tampereen Härmälänrannassa on päivän toisen kahvitauon paikka. Rakennustyöntekijät lopettavat työnsä ja lähtevät pienissä porukoissa kohti taukotilana toimivaa vanhaa tehtaan pääkonttoria. Kangasalalaiselle Hannu Tuukkaselle, 49, tauko tarkoittaa ensin kymmenien metrien kapuamista alas nosturin rungossa olevia tikapuita pitkin. Tuukkanen on työmaan ainoan torninosturin kuljettaja ja hänen työpisteensä on noin 40 metrissä, kerrostalon katon yläpuolella.