Näin paljon tamperelaiset rakastavat luonnossa olemista – ”Ainoa asia, jota ei ole tarvinnut rajoittaa”

Tamperelainen Juha Lepistö ulkoiluttaa Nelli-koiraansa Pyynikillä. Hän kertoo liikkuvansa luonnossa säännöllisesti ja paljon. Jo Nellin takiakin ulos on suunnattava kolme kertaa päivässä. Korona-aikana Lepistö on ollut luonnossa enemmän kuin aiemmin, sillä töiden vähennyttyä aikaa ja energiaa on ollut enemmän. Lepistö muistuttaa, että suomalaiset saavat olla kiitollisia huikeista mahdollisuuksista olla luonnossa. Esimerkiksi kansallispuistot ovat hänen mielestään oikeasti kova juttu.