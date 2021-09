Tamperelainen Teemu Lahtinen teki harrastuksesta työn, jota ei tee kukaan toinen Suomessa – hänen ansiostaan pirkanmaalaisessa kaupassa on yli 830 tuotteen olutvalikoima

Teemu Lahtinen ei halua matkustaa tai ainakaan lentää kovin pitkälle ilmastosyistä. Hänen lempiolutmaansa on hieman yllättäen Tanska ja siinä heti perässä Ruotsi. Toki ihan erikoisunelma olisi Boston tai New Englannin alueen panimot. – On siksi enemmän kuin hienoa tuoda Pirkanmaalle ulkomaisia käsityöläistuotteita. Raja-aidat kaatuvat ja esimerkiksi Venäjälle on ihan oma kaappinsa. Moni suotta luulee, että venäläinen olut olisi viinalageria, sillä siellä on oikeasti uskallettu antaa palaa, samoin kuin Ruotsissa.