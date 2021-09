50 vuotta täyttävä Tiina Lymi eläytyy tulevan ohjauksensa Myrskyluodon Maijan maailmaan: ”Ihminen pystyy tosi moneen asiaan, jos vaihtoehto on kuolla pois”

Komedia on ollut Tiina Lymille luonteva lähtökohta esimerkiksi Sisäilmaa-sarjassa, mutta Myrskyluodon Maijassa hän on ensimmäistä kertaa täysin draaman varassa.

”Se tuli uniin asti”, kertoo Tiina Lymi Myrskyluodon Maijan tarinasta.

Lymi on kirjoittanut käsikirjoituksen Anni Blomqvistin romaanisarjaan perustuvaan elokuvaan viimeisen puolentoista vuoden aikana. Lymin ohjaamaa elokuvaa aletaan kuvata ensi kesänä.

Tarina puhutteli Lymiä hyvin henkilökohtaisella tasolla.

”Se liittyy resilienssiin, siihen mikä on selviytymiskyvyn lähde. Ihminen pystyy tosi moneen asiaan, jos vaihtoehto on kuolla pois, varsinkin jos on vastuuta lapsista. Siten on toisenlaista vahvuutta, joka liittyy armoon ja rakkauteen.”

Kiinnostus syntyi nimenomaan Maijan hahmosta.

”Maija on erityinen henkilö, joka poikkeaa vähän muista. Hän kohtaa ihmisen, joka näkee hänet ja rakastaa juuri sellaisena kuin hän on. Näin Maija pystyy kasvamaan täyteen potentiaaliinsa. Siinä on jotain tosi kaunista ja siitä halusin tehdä tämän elokuvan.”

Lymi kertoo käsikirjoitusprosessin olleen tuskainen juuri henkilökohtaisuuden takia.

”Yleensä olen aika nopea kirjoittaja, mutta tämä oli hidasta. Se liittyi ehkä siihen, että minun piti kohdata asioita, joita olen väistellyt itsessäni. Menin vähän kellarin kautta aiheeseen.”

Lymi on aiemmin ohjannut komediaan päin värittyviä elokuvia, kuten Napapiirin sankarit 3, Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja ja Tarhapäivä. Myrskyluodon Maijassa hän on ensi kertaa täysin draaman varassa.

”Draaman ja tragedian juuresta lähtevä komedia on minulle luontainen tapa lähestyä maailmaa. Maijassa ei ole tätä komedian elementtiä mukana, vaikka jouduin kirjoittaessa kyllä vähän suitsista pitelemään.”

Komedian juuresta lähti myös Lymin ohjaama ja yhdessä Juha Lehtolan kanssa käsikirjoittama tv-sarja Sisäilmaa (2021). Työvoimatoimistoon sijoittuva satiiri osui kipeästi hyvinvointiyhteiskunnan rapautumisen tematiikkaan.

Lymi kertoo, että pyrkimys oli kuvata teemaa nimenomaan rakenteesta käsin.

”Ei ollut helppoa kuvata rakennetta, jolla valta on. Muutaman kerran ajateltiin Juhan [Lehtola] kanssa, että luovutetaan ja karataan maasta.”

Sama kasvoton rakenne on hänestä toteutunut korona-ajan kulttuuritapahtumia koskevissa päätöksissä.

”On joku itsekseen pyörivä byrokratiahimmeli, jossa ei mennä ihminen edellä. Koneisto hallitsee enemmän kuin asia, jonka puolesta sen pitäisi toimia.”

Kuka? Tiina Lymi Syntynyt 3.9.1971 Tampereella. Opiskellut Teatterikorkeakoulussa 1990–1994. Kiinnitettynä näyttelijänä KOM-teatterissa 1990–2003. Palkittu parhaan naispääosan Jussilla ensimmäisestä elokuvaroolistaan elokuvassa Akvaariorakkaus (1993). Elokuvarooleja muun muassa Nousukausi (2003), Juoksuhaudantie (2004) ja Olen suomalainen (2019). Tv-rooleja Vuoroin vieraissa (1997), Isänmaan toivot (1998–2000), Tahdon asia (2005), Syke (2014–2019). Ohjannut elokuvat Äkkilähtö (2016), Napapiirin sankarit 3 (2017), Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja (2018), Tarhapäivä (2019) ja tv-sarjan Sisäilmaa (2021). Käsikirjoittanut tv-sarjan Kohtuuttomuuksia (2016), josta voitti parhaan käsikirjoituksen Venlan. Perustanut tuotantoyhtiö East Filmin käsikirjoittaja-ohjaaja Juha Lehtolan kanssa 2019. Asuu Helsingissä, kolme lasta.

Varsinaisia suuria uraunelmia Lymi ei lapsuudestaan muista.

”Arkeologia ja historia kiinnosti kyllä, ja kiinnostaa vieläkin. Voi olla, että vielä joku päivä olen pensselillä tussuttamassa jossain kuopassa.”

Kun Lymi pyrki lukiokavereiden vanavedessä Teatterikorkeakoulun näyttelijäntyön linjalle vuonna 1990 ja pääsi heti sisään, se oli ”vähän vahinko”.

Kirjoittamisesta kiinnostuneen Lymin tarkoitus oli pyrkiä myöhemmin dramaturgilinjalle.

Toisin kävi.

Hänet kiinnitettiin suoraan koulusta KOM-teatteriin niin nopeasti, että kirjallinen lopputyö jäi kesken. Runsaan kymmenen KOM-vuoden aikana Lymi näytteli muun muassa Reko Lundánin menestysnäytelmissä Aina joku eksyy (1998) ja Tarpeettomia ihmisiä (2003).

”Ne oli hienoja ja tärkeitä juttuja. Reko oli paitsi kollega, myös hyvä ystävä”, Lymi muistelee vuonna 2006 vain 37-vuotiaana kuollutta Lundánia.

”Opin KOM-teatterissa hirveästi. Jos elämä ei olisi mennyt niin kuin se meni ja Reko olisi vielä täällä, tekisimme varmasti vielä yhteistyötä.”

Lymi sanoo olleensa ”hirveän lapsellinen hirveän pitkään”.

”Kun tulin aikuiseksi joskus kolmekymppisenä, lähti kirjoittamisen tarve nostamaan päätään niin, ettei sitä voinut enää välttää.”

Ensimmäinen näytelmä, komedia Susi sisällä syntyi 2009. Se oli myös Lymin ensiohjaus, Tampereen Työväen Teatteriin.

Tulevaisuuden unelmat liittyvät elokuvien tekemiseen. Rahoituksen kannalta ei tosin hyvältä näytä. Hallitus ilmoitti hiljattain leikkaavansa rahoitusta Suomen elokuvasäätiöltä ja Audiovisuaalisen kulttuurin edistämissäätiöltä Avekilta.

”Graafisesti ajateltuna ohjaajan työssä taiteellisen näkemyksen palkin pitäisi kohota kaiken yläpuolelle. Siihen rinnalle nouseekin usein kikkailupalkki, mikä johtuu siitä, että ei meillä nyt olekaan rahaa ja saatkin kuvauspäiviä puolet vähemmän, joten asioita pitää ratkaista muulla tavalla. Silloin kikkailu kohoaa helposti näkemyksen ohi”, Lymi viittoilee.

Apurahoja hän ei kerro hakevansa. ”Olen hirveän huono käytännön jutuissa. Kuittien kanssa pelaaminen on kuin jyystettäisiin raudalla selkänahasta. Rahathan on loppu tietenkin, mutta niin ne on olleet ennenkin. Tulen köyhästä yksinhuoltajaperheestä, että en järkyty jos elintasoni heittelee”, Lymi nauraa.

Myrskyluodon Maijan suhteen budjetti ja näkemys näyttävät nyt kuitenkin kerrankin kohtaavan.

”Kikkailua ei tarvita.”

