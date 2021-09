Main ContentPlaceholder

Ihmiset

Kun potilas on hengenvaarassa, Jari Fomin, 52, nousee lääkärihelikopterin ohjaamoon – Pirkkalassa hänen tiiminsä joutui vakavaan vaaratilanteeseen

Pirkanmaan lääkärihelikopterin lentäjä Jari Fomin on unelma-ammatissaan, jossa saa lentämisen lisäksi auttaa ihmisiä. Kopterin ensihoitoryhmä on joutunut vaaraan itsekin. Kokenut pilotti oli puikoissa silloin, kun joku lennätti dronensa vaarallisen korkealle. Häntä on lisäksi osoitettu lennon aikana laserilla. Yleensä yleisö suhtautuu lääkärihelikopteriin myönteisesti ja jopa hillittömän uteliaasti.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi

Tilaajille

Lääkärihelikopterin miehistön pitää pelata hyvin yhteen, sillä suunnitelmiin voi tulla äkillisiä muutoksia. Yksi esimerkki on tilanne, jossa lentäjä havaitsee yllättävän pintasumun ja radioliikenteen häiriön samaan aikaan, kun yksikkö saa päällekkäisen hälytystehtävän. – On tehtävä nopeita ratkaisuja puutteellisin tiedoin. Siinä ei auta hermostua yhtään.

Aamulehti Lentäjä Jari Fomin, 52, näyttää yllättävän virkeältä 48 tuntia kestäneen työvuoronsa jälkeen. Hyvät yöunet ovat hänen työssään harvinaiset, mutta tällä kertaa hälytystehtävät osuivat päiväsaikaan. Pirkanmaan lääkärihelikopteri hoiti kahden vuorokauden aikana 11 tehtävää, joista kaukaisimmat olivat Päijät-Hämeessä ja Etelä-Pohjanmaalla. Ne liittyivät liikenneonnettomuuteen ja maatilalla tapahtuneeseen vakavaan tapaturmaan.