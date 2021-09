Main ContentPlaceholder

Tamperelaisella Villellä, 34, on vaimo Mikaela ja tyttöystävä Wilma – Nyt kolmikko kertoo polyamorisesta suhteestaan: ”Ihmiset luulevat, että harrastamme hirveästi seksiä”

Vuonna 2015 Mikaela Välipakka ja Ville Färsaaret rakastuivat. Suhde on ollut alusta saakka avoin, ja hiljalleen se kypsyi polyamoriaksi. Nyt Färsaaret on seurustellut vuoden Wilma Hirvonsalon kanssa. Välipakka unelmoi siitä, että vielä joskus kaikki voisivat asua saman katon alla yhteisessä ”rakkauskommuunissa.” Videolla he vastaavat yleisimpiin kysymyksiin polyamoriasta.

Mikaela Välipakka (keskellä) ja Ville Färsaaret ovat naimisissa ja jakavat arjen, heräävät aamuisin samasta sängystä. Wilma Hirvonsalo (oik.) puolestaan on seurustellut Färsaarten kanssa nyt vuoden. Heillä on Instagramissa parisuhdeasioille pyhitetty ryhmä nimeltä Rakkaat.

Aamulehti Ihmissuhdeanarkisti. Polyamorinen. Vaimo. Näillä sanoilla tamperelainen Mikaela ”Minni” Välipakka kuvailee mieluusti itseään. – En pystyisi olemaan vain yhden ihmisen kanssa. Minulla on liikaa rakkautta jaettavaksi, Välipakka sanoo.