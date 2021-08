Nokialainen Hannamari Rinkinen on kokenut urallaan niin ravintola-alan kuin vankilan ja lastensuojelun arjen – nyt hänellä ovat yrittäjänä edessä kohtalon kuukaudet

Hannamari Rinkinen ryhtyi Tampereen Paahtimon yrittäjäksi ilman minkäänlaista kokemusta alasta. Kahviakin hän alkoi juoda vasta silloin. Yhden naisen pienessä paahtimossa kaiken tekee omistaja itse.

Rakastuminen kahviin tarkoitti isoa pankkilainaa ja kaiken aloittamista nollista. Aloin siinä kohtaa myös itse juoda kahvia, jotta ymmärrän, mistä taika-aineesta onkaan kyse.

Hannamari Rinkinen on keittänyt pannullisen Sidanoa. Etiopialainen kahvipapu on saanut Rinkisen käsissä lempeän tumman ja hedelmäisen maun. Yhden naisen kahvipaahtimossa ei valmistu erikoiskahveja, vaikka Rinkisen matka paahtimoyrittäjäksi on kaikkea muuta kuin tavallinen.