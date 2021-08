Main ContentPlaceholder

Ihmiset

Visualisti Salla Kaunisto, 46, järjesti ystävilleen uskomattoman yllätyksen – stailasi perheenäidit kuningattariksi mykistävällä tavalla: ”Hieno ja voimaannuttava kokemus”

Salla Kaunisto, 46, on kokenut elokuva- ja tv-alan maskeeraaja, lavastaja ja rekvisitööri. Hän harrastaa näyttävien pukujen tekemistä. Varastoissa on jo lähes sata kahisevaa ja kimaltelevaa luomusta. Kauniston mielipuuhaa on stailata naisia upeiksi kaunottariksi. Yksi heistä on ylöjärveläinen sairaanhoitaja Annika Rauhala, joka sai osallistua ”mammojen piristyspäivään”.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi

Tilaajille

Salla Kauniston pukuja on nähty myös julkisuuden henkilöiden yllä.Vaaleanpunaisen unelman hän teki tangokuningatar Elina Vettenrannalle. Kaunisto on mestari kierrättämään vanhaa ja luomaan kokonaisuuksia, joissa silmä lepää.

Aamulehti Visualisti Salla Kaunisto, 46, päätti taannoin yllättää kaksi ystäväänsä ”mammojen piristyspäivällä”, joka jää taatusti mieleen. Hän kutsui työssä käyvät perheenäidit kotiinsa Kokemäelle paljastamatta, mitä tuleman pitää. Kaunisto oli valmistanut kaikessa hiljaisuudessa kaksi näyttävää pukua päähineineen, kenkineen ja koruineen. Niissä riitti tylliä, sifonkia, pitsiä, helmiä ja strasseja enemmän kuin vieraat olivat koskaan kerralla nähneet. Lisäksi hän oli kutsunut paikalle kouluaikaiseen ystäväporukkaan kuuluvan ammattikuvaajan Eero Kokon ja stailannut kotiinsa hovityyliä henkivän interiöörin.