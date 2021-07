Main ContentPlaceholder

Ihmiset

Korvaushoidossa oleva Heidi, 41, vietti vauvan ensimmäiset viikot kriisiosastolla Tampereella – kaksi päihdetaustaista äitiä kertoo avoimesti rankoista kokemuksistaan ja haaveistaan

Millaista on tulla äidiksi, jos taustalla on päihteitä tai on edelleen korvaushoidossa? Nuoruudessaan päihteitä käyttänyt 21-vuotias Maria ja korvaushoidossa oleva 41-vuotias Heidi kertovat, millaista on olla perhetukikeskus Päiväperhon asiakas ja viettää vauvan ensimmäiset viikot kriisiosastolla. Päihteisiin ja riippuvuuksiin erikoistuneessa Päiväperhossa on etsitty keinoja, joilla päihdetaustoista tulevien äitien elämässä voitaisiin keskittyä myös positiivisiin puoliin.

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi

Tilaajille

Korvaushoidossa oleva nelikymppinen Heidi sai lapsen toukokuussa. Perhetukikeskus Päiväperho on ollut tärkeä tuki äidille ja lapselle.

Aamulehti Huhtikuussa Katriina Fonsén ja viimeisillään raskaana oleva Heidi värjöttelivät Hatanpään arboretumissa kameran kanssa. Heidi oli pukeutunut valkoiseen kesämekkoon ja kukkaseppeleeseen. Pyhäjärvi oli jäässä. Heidi laski katseensa suureen vatsaansa, ja Fonsén painoi laukaisinta.