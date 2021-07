Main ContentPlaceholder

Ihmiset

Tamperelainen Emma Lehtovaara maksaa vaatteistaan vain kymppejä kuukaudessa, mutta vaatekaappi on täynnä laatumuotia – Tästä on kyse trendi-ilmiössä, joka arvostelee voimakkaasti pikamuotia

Second hand on noussut trendi-ilmiöksi samalla, kun muotiketjujen myynti on romahtanut. Nyt käytettyjä vaatteita myyvät yritykset rantautuvat jopa tunnettujen tavaratalojen yhteyteen. Esimerkkinä tästä on Rekki, joka sai vastikään oman osastonsa Tampereen Sokokselle.

Emma Lehtovaaran vaatekaapista noin 80 prosenttia on ostettu käytettynä. Vaikka Lehtovaara on nykyisin intohimoinen kirpputoreilla kävijä ja vastuullisuuden puolesta puhuja, on hän aiemmin shoppaillut miltei kaikki vaatteensa pikamuotiliikkeistä.

Aamulehti – Nykyään kirpputorit eivät todellakaan ole peräkylän mummokirppiksiä. Monilla kirpputoreilla tuntuu kuin olisi vaatekaupassa. Tamperelainen Emma Lehtovaara, 24, on intohimoinen kirpputoreilla kävijä sekä vastuullisuuden puolestapuhuja. Hänen vaatekaapistaan noin 80 prosenttia on kierrätettynä hankittua.