Tamperelaismuusikko teki täydellisen elämänmuutoksen ja muutti perheineen ulkomaille – Nyt hän valmistaa Tampereella pitsaa, jonka makua voi kuvailla taivaalliseksi

Jukka Ässä -bändistä tunnetun Jukka Salmisen piti vain auttaa ystäväänsä pizzauunin markkinoinnissa. Hänestä tulikin pizzayrittäjä, jolta ilmestyy pian myös keittokirja. Juttu on julkaistu ensimmäisen kerran 3.7.2021.

Valokuvaaja, muusikko, dj, pizzayrittäjä. Listassa on töitä neljän uran edestä, mutta tamperelainen Jukka Salminen on ehtinyt tehdä kaikkea tätä jo nelikymppisenä. Salminen on monelle tuttu melodista poprockia soittavasta Jukka Ässä -yhtyeestä, mutta tässä jutussa hänen tittelinsä on pizzaintoilija.