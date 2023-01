Main ContentPlaceholder

Ihmiset

Lempääläläinen Venla Ronkainen, 11, on nyt tv-katsojien suosikki – Näin erityislapsesta tuli Ivalo-rikosdraaman ihailtu tähti: ”Nämä meidän aarteemme voivat yllättää”

Venla Ronkainen on mukana myös rikossarja Ivalon jatko-osassa, jota on kuvattu pitkin talvea pääkaupunkiseudulla ja Lapissa. Monesta tiukasta paikasta on selvitty leikin, jätskin ja muiden näyttelijöiden naaman nuolevan Haukun voimalla. Juttu on julkaistu Aamulehdessä 8. helmikuuta 2021. Ivalon uusi kausi alkaa maanantaina 2. tammikuuta 2023.

Haukku-niminen pehmolelu on ollut tukena ja turvana mukana kaikissa rikossarjan kuvauksissa. Venla Ronkainen onnistui upeasti Ivalon ensimmäisellä tuotantokaudella. Hän halusi ehdottomasti mukaan myös sarjan jatko-osaan. Nuori näyttelijä kertoo, että uusissa jaksoissa tapahtuu tosi jännittäviä asioita, mutta niistä ei saa puhua vielä sanaakaan.

Aamulehti Äitiä jännitti, kun hän vei silloin 7-vuotiaan tyttärensä Venla Ronkaisen tv-sarjan koe-esiintymiseen Helsinkiin. Mihin he ovat ryhtymässä? Osaako, uskaltaako ja jaksaako lapsi kaiken sen, mitä mahdollisesti on edessä? Tiia Ronkainen, 44, työskentelee erityisopettajana Leinolan koulussa Tampereella. Hänen oppilaansa ovat tehostetun ja erityisen tuen tarpeessa. Samoin on hänen tyttärensä, jolla on Downin oireyhtymä.