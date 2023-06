Aamulehti julkaisee joka päivä otteet kahdesta uutisesta 50 vuoden takaa. 18. kesäkuuta 1973 kerrottiin Alkon osa-aikaisten työntekijäin kiistasta, joka uhkasi sulkea myymälät juhannuksen alla.

Alkon osa-aikaisten työntekijäin lomakorvauskiista uhkaa aiheuttaa viinattoman juhannuksen. Jos työehtosopimuksen tarkennusta ei saada sovituksi tänään, on varsin todennäköistä, että pitkäripaiset ovat loppuviikon tiukasti kiinni.

Alkon liikeväen liiton puheenjohtaja Teuvo Saarijärvi sanoo, että neuvotteluja käydään tiistaihin asti. ”Sen jälkeen on mahdollista, että ryhdytään joihinkin toimiin. Ratkaisut ovat kuitenkin kentän käsissä. Toivottavasti kansa saa juhannukseksi haluamiaan juomia, ja saahan se, jos Alkon pääkonttorin miehet tuntevat vastuunsa.”

Alkolaisten työehtosopimus syntyi huhtikuun lopussa. Myyjät eivät kuitenkaan ole vielä allekirjoittaneet sopimusta. ”Allekirjoitus puuttuu, koska paperi tarvitsee tekstitarkennuksia: sujuvampaa sanontaa, äidinkielen korjauksia. Tärkein syy on Alkon uusi osa-aikaisten lomakorvauksia koskeva sovellusohje”, sanoo puheenjohtaja Saarijärvi.

Pienillä soi hyvin kun on tuoli alla

Paljon ei pelin takaa pientä ihmistä näy, mutta silti soitto soi. Nokian miniharmonikoissa soittaa seitsemän 10–12-vuotiasta, 3 tyttöä ja 4 poikaa.

Keskiviikkoiltana miniharmonikat pakkasivat harmonikkansa ja lähtivät yhdessä Rautatieläisten soittokunnan ja joidenkin Oktaavin jäsenten kanssa viihdyttämään Pirkanmaan piirimielisairaalan potilaita ja henkilökuntaa.

Esiintymiskokemusta pienet soittoniekat kävivät hakemassa Sata-Häme soi -juhlilta.

Helge Leiri on ohjannut ja johtanut miniharmonikkoja viimeiset seitsemän viikkoa. Hän sanoo, että innostus on suuri, ei pelkästään lapsilla itsellään, vaan myös lasten vanhemmilla. Usein joku vanhemmista on käynyt noutamassa johtajan harjoituksiin ja vienyt sen jälkeen kotiin.

Varsinkin uusien kappaleiden harjoittamisessa oli kuudesti viikossa täysi työ. Mutta hyvin kaikki silti on mennyt, innostus soittoon antaa sitä lisäenergiaa, jota tarvitaan.