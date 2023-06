Aamulehti julkaisee joka päivä otteet kahdesta jutusta 50 vuoden takaa. Lydia Eerolalla on ollut asiakkaita jo neljännessä polvessa, kertoi Aamulehti 15. kesäkuuta 1973.

Rouva Lydia Eerola on jo kuusikymmentä vuotta myynyt kalaa Tampereen Kauppahallissa.

”Tämä halli on minulle kuin toinen koti, kaiken elämän edellytys”, sanoo rouva Eerola.

Lydia Eerola on sekä iältään että työvuosiltaan Kauppahallin vanhin myyjä. Rouva Eerola tuli halliin 19-vuotiaana kalakauppias Aron apulaiseksi. Jo neljänkymmenen vuoden ajan on rouva Eerolalla ollut oma kalamyymälä.

Lydia Eerola syö kalaa itsekin joka päivä eikä pelkää elohopeaa. ”Muuten en pysyisikään virkeänä”, hän sanoo.

Suosituimmat kalalajit ovat vielä samat kuin kuusikymmentä vuotta sitten: silakka, hauki ja lahna. Ennen olivat 2–3 kilon lahnat tavallisia, nykyään saa hädin tuskin kaksikiloisia.

Testissä kesäkaupunki Turku

Jos ajomatka kotoa Turkuun vie tunnin tai pari, voi retken tehdä jopa päiväseltään. Silloin tosin saaristo jää näkemättä, mikä on poutasäällä ilmiselvä vahinko. Testauskierros osoittaa, että vikkelästi liikkuen yksi päivä riittää, jos todella kääntää merelle selkänsä.

Turkulaisilla tuntuu olevan jonkinlaisia komplekseja siitä, että heillä ei ole näkötornia. Jotakuta harmittaa sekin, ettei ole jäähallia eikä jäästadionin ylle saada ilmeisesti edes kattoa vielä syksyyn mennessä. Mutta sen sijaan turkulaisilla on paljon sellaista, mitä ei muualla olekaan.

Värikkään kauppatorin tuntumassa on kauppahalli, jonka elämä on kääntynyt hiukan kitualiaaksi, mutta jossa on silti aidot näkymät ja kött på svenska.

Sibeliusmuseossa on maanmainio kokoelma soittimia eri puolilta maailmaa. Kaiken huippuna siellä voi istahtaa konserttisalin penkille. Hyvä akustiikka, mahtavat stereot.

Apteekkimuseo Aurajoen rannalla on jännittävä paikka, vaikka lääkepurkeissa ei aitoja aineita enää paljon olekaan.