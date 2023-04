Katupölyä on nyt paljon, mutta mitä haittaa siitä on? Asiantuntija neuvoo, miten voi hillitä katupölyn aiheuttamia ärsytysoireita

Yksi kevään merkeistä kaupungissa on lisääntyvä katupöly. Katupöly aiheuttaa oireita erityisesti allergikoille ja astmaatikoille. Oireita voi ehkäistä välttämällä ruuhkaisimpia katuja, korona-aikana hankitusta kasvomaskista ei välttämättä ole apua.

Runsas katupöly voi aiheuttaa terveellekin ihmiselle ärsytysoireita. Ilmatieteen laitoksen ilmanlaatumittarin mukaan Tampereen keskusta-alueella on tällä hetkellä tyydyttävä ilmanlaatu, mutta ruuhkaisimmilla kaduilla voi huomata ilmassa paljonkin pölyä.

Pirkanmaan allergia- ja astmayhdistyksen toiminnanjohtaja, sairaanhoitaja Terhi Hurme, mitä haittaa katupölystä on?

”Erityisesti katupölystä oireilevat astmaatikot ja allergikot sekä muita kroonisia hengityselin- tai sydänsairauksia sairastavat. Oireina on yskää, limaisuutta ja nuhaa, silmien kirvelyä ja kutinaa. Terveillekin ihmisillä näitä oireita tulee, mutta allergisille suhteessa enemmän.”

Miten katupölyn syntymistä voitaisiin ehkäistä?

”Me muistuttelemme aika ajoin kaupunkia katujen putsaamisesta, joka on tärkein toimenpide katupölyn ehkäisyssä. Pääosa katupölystä on autonrenkaiden jauhamaa asfalttia ja hiekoitushiekkaa, josta muodostuu pienhiukkasia. Lehtipuhaltimella ei kuitenkaan pidä lähteä kuivia katuja putsaamaan, se nostaa paljon pölyä pitkästi ja laajasti.”

Miten katupölylle altistumista voi välttää?

”Jos vain mahdollista, kannattaa vältellä ruuhkaisimpia ja pölyisimpiä katuja ja kulkea vähemmän liikennöityjä reittejä tai puistoalueita pitkin. Jo korttelin etäisyys ruuhkaiselle tielle auttaa. Lenkki kannattaa ajoittaa sateiselle päivälle, jolloin pölyä on ilmassa paljon vähemmän.”

Entä miten katupölyltä voi suojautua kotioloissa?

”Jos saa oireita katupölystä, kannattaa kotona tarkistaa ja vaihtaa tuloilman venttiilien suodattimet. Tuuletusikkunoita ei pahimpaan pölyaikaan kannata avata. Ikkunoihin voi hankkia myös ohuen, sähköisesti varautuneen suodatinkankaan. Näitä on myynnissä rautakaupoissa. Hiustenpesulla ja vaatteita vaihtamalla estää sen, ettei pölyä kulkeudu esimerkiksi tyynyliinaan aiheuttamaan ärsytystä.”

Onko hengityssuojaimista apua katupölyn torjunnassa? Kannattaako nyt kaivaa esiin korona-aikana hankitut kasvomaskit?

”P2-suojain suojaa myös katupölyltä, kunhan maski on tiiviisti kasvojen iholla. Venttiilillä varustetun maskin avulla on helpompi hengittää eivätkä silmälasit mene huuruun. On kuitenkin sairausryhmiä, jotka estävät suojaimen käytön, esimerkiksi keuhkoahtauma tai krooninen sydän- ja verisuonitauti. Tällöin asiasta on hyvä keskustella hoitavan lääkärin kanssa. Korona-aikana monella käytössä olleet kirurgiset maskit eivät tarjoa riittävää suojaa katupölyn pienhiukkasilta, mutta toki ne estävät karkeampia hiukkasia ja voivat siten olla avuksi.”

Onko katupölystä haittaa lapsille?

”Lähempänä katutasoa kulkevat lapset ovat erityisen riskialttiita katupölylle. Lasten kanssa kannattaa siis olla erityisen tarkkana ja vältellä mahdollisuuksien mukaan vilkkaasti liikennöityjä katuja erityisesti kuivina, tuulisina päivinä.”

Jos nyt kuitenkin saa katupölystä ikäviä oireita, miten tulee toimia?

”Ensisijaisen tärkeää on, että oman kroonisen sairauden, esimerkiksi astman, lääketasapaino on kunnossa. Muutenkin apua on saatavilla apteekista farmaseutilta, kosteuttavat silmätipat auttavat kutinaan ja nenähuuhtelukannulla voi huuhdella limakalvoja. Allergiat ovat hyvin yksilöllisiä ja voivat oireilla eri tavoin, katupöly saattaa myös vahvistaa muita allergisia oireita. Parhaillaan myös lepän siitepöly aiheuttaa allergisia oireita.”