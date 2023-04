Pitääkö löylyn heittämiseen kysyä yleisessä saunassa lupa? – Näin vastaavat legendaaristen tamperelaissaunojen edustajat

Kysyimme Kaupinojan ja Rauhaniemen julkisten saunojen ylläpitäjiltä, millaisia asioita saunoessa kannattaa ottaa huomioon. Mitä mieltä sinä olet asiasta? Vastaa jutun lopusta löytyvään kyselyyn.

Saunominen on mukavaa puuhaa, mutta jokaisella on taiteenlajiin omat mieltymyksensä. Siksi julkisten saunojen etiketti puhuttaa Tampereella säännöllisesti.

Yksi mieltä askarruttava asia on se, pitääkö löylyn heittämisestä kysyä kanssasaunojilta. Kaupinojan saunaa pyörittävän Tampereen talviuimarit ry:n puheenjohtaja Esko Jalanto kertoo, että ei tarvitse. ”Ei se tapana ole. Voihan se jossain olla, mutta ei Kaupinojalla.”

Samoilla linjoilla on Rauhaniemen kansankylpylän palvelupäällikkö Kati Viitala. ”Tuohon ei ole meillä mitään virallista ohjeistusta. Oma mielipiteeni on, että voi heittää kysymättäkin.”

Kuuluu etikettiin

Toinen kysymys on, paljonko löylyä saa ja kannattaa kerrallaan heittää. Jalanto kertoo, että löylyttely kannattaa pitää hyvän maun rajoissa. Kaupinojan saunalla asia on ratkaistu kirjallisella ohjeella, joka löytyy saunan seinästä. Ohjeen mukaan löylyä saa heittää kaksi kauhallista kerrallaan.

Samanlainen ohjeistus on olemassa myös Rauhaniemen isossa saunassa. ”Meillä isossa saunassa ohjeistetaan, että kaksi kuuppaa kerrallaan. Pienessä saunassa ei virallista ohjeistusta ole. Joskus siellä jotkut saattavat innostua. Silloin aika herkästi tullaan sanomaan, että vähän heitetään liikaa”, Viitala kertoo.

Jalannon mukaan ohjeesta huolimatta asiaan kuuluu seurata, miten muut asiakkaat reagoivat löylyihin. ”Totta kai se kuuluu yleiseen etikettiin, että seurataan. Mutta toiset tykkäävät kovista löylyistä. Tämä on sellainen ikuinen asia yleisissä saunoissa. Joidenkin mielestä on liian kuumaa ja joidenkin mielestä sauna on kylmä.”

Rauhallista puuhaa

Jalanto neuvoo ottamaan muut ihmiset huomioon muutenkin. Hänen mukaansa saunomisen kuuluu olla rauhallista toimintaa. Esimerkiksi äänen käyttöön kannattaa kiinnittää huomiota. ”Kun on paljon väkeä, niin desibelit tahtovat nousta. Pitäisi huomioida semmoinen rauhallisuus. Ei tietenkään puhumatta tarvitse olla, mutta siten, että ei aiheuta turhaa meteliä.”

Myös Rauhaniemessä desibelit nousevat välillä. ”Tässäkin peräänkuulutan sitä, että osattaisiin ottaa kanssasaunojat huomioon. Kyllä meilläkin äänentaso välillä nousee löylyhuoneessa”, Viitala sanoo. Rauhaniemessä tähän kysyntään on vastattu kolmannella, ”hiljaisella” saunalla. Siellä lähtökohta on, että saunotaan hiljaisuudessa.