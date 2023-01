17-vuotias Juuso Latvateikari ”elää makaronilla” ja sijoittaa 200 euroa kuussa rahastoihin – ”Miljonääriksi pitää päästä”

Tamperelainen lukiolainen Juuso Latvateikari on Pörssisäätiön nuori pörssilähettiläs ja Nuori sijoittaja -kisan finalisti. Jo nuorena hän keksi yllättävän ansaintakeinon ja myi mudasta sukeltamiaan golfpalloja. Kun kaverit lähtevät festareille, Latvateikari sijoittaa lipun hinnan ennemmin rahastoihin. Osakkeiden ostoon Latvateikarilla on tarkkaan harkittu strategia. Hän uskoo vaurastumisen vähentävän stressiä ja parantavan elämänlaatua. Latvateikari haaveilee maksavansa vielä vanhemmilleenkin lokoisat eläkepäivät.

”Meillä suomalaisilla on nettovarallisuutena vain puolet siitä, mitä keskimääräisillä ruotsalaisperheillä. Suomalaiset ovat ottaneet asuntolainoja tai tallettaneet tilille. Hyvin vähän on sijoitettu”, pohtii Norssia eli Tampereen yliopiston normaalikoulun lukiota käyvä pörssilähettiläs Juuso Latvateikari.

Kun pörssiosakkeiden arvot alkoivat pitkän nousun jälkeen laskea, moni sijoittamisesta innostunut nuori säikähti. Rahan kerääminen ei ollutkaan niin helppoa.

Tamperelainen lukiolainen Juuso Latvateikari, 17, ei silti vaikuta hermostuneelta. Hänellä on vielä vuosikymmeniä aikaa sijoittaa. ”Oma talous on kunnossa. Kesätöihinkin olen päässyt aina”, Latvateikari sanoo.

Kun hinnat tulevat alas, alkavat ostajan markkinat. ”Laskuhan tarkoittaa vaan, että osakkeita saa halvemmalla.”

Kuka? Juuso Latvateikari Ikä: 17. Asuu: Tampereella. Opiskelee: Tampereen yliopiston normaalikoulun lukion toisella luokalla talous ja elinkeinoelämä -linjalla. Harrastukset: Toimii koripallotuomarina, pelannut kuusivuotiaasta saakka golfia. Perhe: Isä, äiti, kaksi pikkuveljeä. Juuri nyt: Viiden parhaan joukossa Nuori sijoittaja -kisassa. Pörssisäätiön nuori pörssilähettiläs. Idoli: Yhdysvaltalainen, maailman menestyneimmäksi nimetty sijoittaja ja liikemies Warren Buffet, eli ”Omahan oraakkeli”.

Lapualta yksin bisnespainotteiselle lukiolinjalle Tampereelle muuttanut Latvateikari on lukenut, että asuntojen hinnat ovat nyt laskussa. Osa rakennusyrityksistä myy omaisuuttaan tarjouksin. ”Jos jollakin on rahaa, hän voi tehdä hyviä kauppoja.”

Sijoittajakonkarit ovat nähneet monta kertaa uutisista, että maailmanloppu on tulossa. ”Korona-aikanakin osakkeet laskivat parissa kuukaudessa 30 pinnaa ja joka paikassa luki, että pörssimarkkinat romahtavat. Sieltä elvyttiin yllättävän äkkiä.”

Latvateikari siis kasvattaa rauhassa varallisuuttaan. ”Surullisin kuulemani tarina oli, kun muutama vuosi sitten nuori mies kertoi, että ei ikinä enää koske osakkeisiin. Hän oli laittanut koko kesätyöpalkkansa osakkeisiin. Ne olivat tulleet rytisten alas. Näen uhkakuvia, että moni nuori on laittanut nousussa kiinni liikaa rahaa, jota ei olisi varaa menettää. Kun sitten tullaankin alas, niin Suomessa on jälleen yksi sukupolvi, joka ei sijoita enää ikinä.”

Tietoa nuorille

Latvateikari ei kerro oman osakesalkkuna suuruutta, mutta hän on sijoittanut jo useamman vuoden – rahaa, jonka menettämisestä hän ei joutuisi pulaan. Lukioaikanaan hän on sijoittanut noin 200 euroa kuussa pienikuluisiin indeksirahastoihin. Varoja hän kerää koripallopelien tuomarikeikoilla. ”Tulevaisuudessa nämä rahastot ja niiden sisällä olevat lukuisat alat muodostavat salkkuni kulmakiven. Toisen puolen muodostavat osakkeet. Niiden poimintaan käytän itse kehittämääni vaatimuslistaa.”

Latvateikarin listalla on kysymyksiä, jotka testaavat yrityksen tuloksentekokykyä, arvostusta ja velanmaksukykyä. ”Tykkään lukea yritysten tuloksia ja pidän graafeista, joten käyn Helsingin pörssin yhtiöitä läpi ja tutkin, täyttääkö jokin vaatimukseni.” Latvateikari hankkii vain sellaisten vakaiden yritysten osakkeita, joiden ansaintalogiikan hän ymmärtää.

Esimerkiksi kryptovaluutat eivät ole innostaneet Juuso Latvateikaria kuin vain kaveriporukan perässä tehtyihin pieniin kokeiluhankintoihin. ”Olen toki kuullut, että siellä on jotain hyvinkin monimutkaisia asioita taustalla, mutta jos en ymmärrä, en koske.”

Ilo rahasta

Latvateikari sanoo tykänneensä rahasta aina. ”Kotona on opetettu, että pitää tehdä töitä, jos haluaa ostaa vaikka karkkia. Mikään ei tule ilmaiseksi.” Karkin sijaan Latvateikari hakee levollisuutta. ”Tavoittelen iloa, joka tulee suoraan rahasta”.

Latvateikari on aina pelännyt ja jännittänyt. Hänen isänsä oli aiemmin rauhanturvaaja. Latvateikari asui vauvana Israelissa ja joutui äitinsä kanssa siirtymään sieltä pois, kun tilanne kuumeni alueella. ”Isän kavereita kuolikin.”

Kun Latvateikari oli ensimmäisellä luokalla alakoulussa, isä lähti vuodeksi Georgiaan Kaukasukselle. ”Sieltä se ehkä nousee, että kaikki riskit tulee aina mietittyä. Taloudellinen vakaus toisi sen, että olisi vähän vähemmän stressiä ja sitä kautta elämänlaatuni olisi parempi.”

Latvateikari haluaisi myös maksaa vanhemmilleen korkojen kanssa takaisin sen, mitä hänen kasvattamiseensa on kulunut.

Äidin varoitus

Vaikka Latvateikari on luonteeltaan iloinen ja sosiaalinen, hän jättää väliin kaveriporukan festarireissut. ”Tuskin tulen juuri baareissakaan käymään.” Hän ei vaan halua hassata rahaa.

”Elän makaronilla”, hän kuvailee arkeaan. ”Kaikkien mielestä olen ihan liian pihi. Kommenttia tulee äidiltäkin, jos kaverit ovat vaikka lähdössä festareille ja minä en lähde. Mutta minulla on turvallisempi olo, jos laitan sen 150 euroa vaikka rahastoon.” Surullisinta Latvateikarista ovat nuoret, jotka tuhlaavat vanhempiensa rahoja.

Äiti on varoittanut poikaansa myös siitä, että esikoinen ei ehkä löydä elämänkumppania, jos ei ole valmis välillä hölläämään rahapussinsa naruja. ”Kukaan nainen ei tällaista jaksa katsella, ainakaan vielä”, Latvateikari sanoo ja virnistää. Jos elämänkumppani löytyisi, hänellä pitäisi olla elämässä omia tavoitteita. ”Pihi on minusta kehu.”

Yläkoulussa alkuun

Latvateikari kiinnostui pörssikursseista seitsemännen luokan syyslomalla. Matematiikkaa rakastanut nuorimies pyysi isäänsä kertomaan, mitä uutislähetysten kuvassa vilisevät prosenttiluvut ovat. Hän vietti koko viikon tutkien lisää. ”Sen jälkeen olen ollut niihin ihan koukussa.”

Latvateikarin äiti on te-toimistossa työssä, isä yrityspuolella taloustieteilijä. Heillä oli mahdollisuus antaa pojalleen osa tälle kertyneistä lapsilisistä. Latvateikari oli koulun ohella töissä kaupassa ja päiväkodissa.

Hän keksi myös yllättävämmän ansaintakeinon. ”Olen harrastanut vaarini kanssa golfia kuusivuotiaasta saakka. Vaarilla on asuntovaunu kentän lähellä. Keräsin kaikki illat hukkuneita palloja lammesta. Hyppäsin sinne mudan sekaan.” Latvateikari pesi golfpallot ja myi niitä. Parhaimman merkkisistä palloista hän pyysi 1,50 euroa ja halvemmista 45 senttiä kappaleelta.

Juuso Latvateikarin kaveripiirissä lukiossa ei ole nuoria, jotka olisivat sijoittaneet opintolainansa osakkeisiin voittojen toivossa. Hän uskoo, että yliopistossa asia on isompi. ”Jos on otettu merkittäviä riskejä, nyt voi jo olla hädässä.”

Ensimmäiset Latvateikarin itse valitsemat osakkeet olivat vuonna 2018 Nordeaa ja Orionia. ”Jälkiviisaana voin sanoa, että silloin uutena ja hölmönä tuli myytyä liian aikaisin. Niistä karttui kuitenkin paljon oppia.”

Latvateikarin suunnitelmaan kuuluvat lukion jälkeen yliopisto-opinnot joko kauppa- tai oikeustieteen alalla. Sitten hän aikoo työskennellä noin viiden vuoden ajan. Tavoitteena on 3 000–5 000 euron kuukausipalkka. Seuraavaksi on sijoitusalan yrittämisen aika. Silloin koulutus ja työkokemus turvaavat selustan, jos yritys ei pärjääkään.

Lista Latvateikarin kirjavinkit Seppo Saario: Miten sijoitan pörssiosakkeisiin Hans Rosling: Faktojen maailma Mika Waltari: Sinuhe egyptiläinen

Rakkaat lapset

Jos Latvateikari ei miettisi lainkaan palkkaa, hän tahtoisi työskennellä päiväkodissa, opettajana tai poliisina. ”Lapset ovat minulle tosi tärkeitä. Opetin heille yhteenlaskua, kun kiikutin heitä keinussa.” Eräskin pieni poika oli mennyt päiväkodista kotiin ja pyytänyt äidiltä yllättäen laskutehtäviä Latvateikarin kanssa leikittyään.

Pikkuveljilleenkin Latvateikari on yrittänyt puhua säästäväisyydestä. ”Heidän luonteensa eivät kuitenkaan ole samanlaiset kuin minulla”, Latvateikari sanoo hymyillen. Toinen veljistä muistuttaa hänelle usein, kuinka raha ei ole mitään. Tärkeintä on olla onnellinen.

Latvateikarilla on selkeä tavoite. ”Miljonääriksi pitää päästä.” Hän toivoo, että omistaisi jonakin päivänä auton, ruokaa, talon ja sellaisen määrän rahaa, että sillä pärjäisi tarvittaessa useamman vuoden. Myös perhe kuuluu unelmiin. ”Vaurastuminen ei ole mahdotonta. Jos kaikki suomalaisten lapsilisät olisi sijoitettu tehokkaisiin rahastoihin ja olisi tullut tämä sama kasvu kuin sadan viime vuoden aikana on ollut, jokainen meistä eläköityisi miljonäärinä.”

Latvateikari ymmärtää kyllä, että moni tarvitsee lapsilisät elämiseen. ”Mutta silloin ensimmäisten sijoitusten jälki vaan myöhästyy. Itse menin 15-vuotiaana töihin ja aloin sijoittaa pienemmällä skaalalla.”

Työssä käyvien perheiden kannattaisi hänen mielestään sijoittaa ainakin jokin osa palkasta. ”Kyllä pitäisi pystyä kaivamaan 50–100 euroa kuussa. Se on muutama baari-ilta tai pikaruokasetti pois.”

Juuso Latvateikari muutti yksin Tampereelle pari vuotta sitten päästäkseen bisneslinjalle lukioon. Nyt hän on vaihtanut opintosuunnitelmansa nelivuotiseksi ja ottanut itselleen uusina kielinä sekä saksan että ranskan. Ainoa huvi, johon hän on valmis käyttämään runsaastikin rahaa, on matkailu. Se avartaa ja antaa uusia kokemuksia.

Kokeneen huomio

Latvateikarin mielestä maailmalla tultiin finanssikriisin jälkeen sokeiksi, kun korot olivat pitkään nollissa. ”Ja nyt puhutaan epänormaalista tilasta, kun korot ovat kolme neljä prosenttia. Se on normaali tila.”

Kesällä hän jutteli golf-kentällä kokeneen yrittäjän kanssa. ”Kysyin, onko koroista jo riskiä. Hän nauroi minulle. Hän oli maksanut oman asuntolainansa kahdenkymmenen prosentin korolla.”

Latvateikari nimeää markkinoiden sekaannuksen syiksi Euroopan keskuspankin harjoittaman valtionlainojen osto-ohjelman, energiakriisin ja hyökkäyssodan.

Korona-ajan elvytys oli maailmalla liian löysää. Sitä maksetaan nyt inflaatiolla. Kun jotakin hyödykettä on markkinoilla yhtäkkiä paljon, sen arvo laskee. ”Ollaan tavallaan pelätty toista vaihtoehtoa niin paljon, että on vaan annettu rahaa. Jos rahat olisi sijoitettu infraan ja vihreään energiaan, se olisi ihan hyvä. Nyt konkreettisia asioita, johon raha on mennyt, on yllättävän vähän.”

Pyrittiinkö elvytyksellä estämään toimivien yritysten kaatuminen ja omaisuuden uusjako? ”Kyllä. Mutta kun katsoo maailmaa, yritykset eivät ole pulassa vaan valtiot. Suurilla yhtiöillä on velkajutut paljon paremmin hallussa kuin valtioilla.”

Onnekas lapsuus

Latvateikari tietää olevansa onnekas. Kotona on aina laskettu rahat tarkasti, mutta hänellä ei ole ollut puutetta mistään. ”Huomaan, että kaverit ovat vauraampia, mutta ei minulla ole mitään, mitä pitäisi moittia.”

Latvateikari ei lapsuudessaan Lapualla juuri kohdannut vähäosaisuutta. Yläasteella hän toki huomasi, että asenteita on monenlaisia. ”Joidenkin mielestä koululla ei ole väliä. Kelan tuilla elää ja saa viinaa. Se on surullista. En tiennyt, miten siihen puuttuisin, koska se on kotoa opittu asenne.”

Vasta Tampereelle muutettuaan hän on nähnyt enemmän ihmisiä, joilla asiat eivät ole yhtä hyvin kuin muilla. ”Jos lapsella on kotona oikeasti huonot olot, hänet pitäisi saada siitä maailmasta pois.” Nuoriakaan ei saa unohtaa. ”Vaikka kuinka ajateltaisiin, että nuoret voivat olla ongelmallisia, meissä on koko Suomen tulevaisuus.”

”Kun koulu ja työt menevät hyvin, elämä rullaa”, neuvoo Juuso Latvateikari nuoria. Pahinta on jättäytyä esimerkiksi harrastusten ulkopuolelle kotiin ilman mitään suunnitelmaa tulevasta.

Takaisin vaunuihin

Latvateikarilla on ajatus siitä, miten autettaisiin nuoria, jotka ovat jo syrjäytymässä. ”Pitäisi olla kohtalaisen lyhyt takaisin yhteiskuntaan -koulutus. Sinne olisi helppo päästä ja alkuun opeteltaisiin aivan perusasioita.”

Joskus pitää neuvoa jopa, että suihkussa pitää käydä, jotta ei ala haista, ja että hampaat pitää pestä. ”Sitten opeteltaisiin nopeasti jonkin ammatin perusteita. Katsottaisiin, että elämä saadaan raiteilleen ja vaikka oppisopimuksen kautta palattaisiin työelämään. Työ luo lisää työtä ja urapolkuja eteenpäin.”

Latvateikarin kaveripiirissä moni ei kannata maksutonta toista astetta. Hän on kuitenkin sen puolustaja. ”Tasa-arvo on sitä, että kaikki pääsevät samalta viivalta lähtemään. En koe, että kukaan syntyisi eriarvoisena. Olen sitä mieltä, että 25-vuotiaaksi saakka nuoria on tuettava hyvinkin vasemmistolaisella politiikalla.”

Sitten yhteiskunta on antanut kaikki mahdollisuudet. On aika alkaa maksaa takaisin. ”Jos et ole mahdollisuuksiasi käyttänyt, niin sitten se on voi, voi.”